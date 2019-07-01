Перед запуском рынка электроэнергетики угольные электростанции подняли тарифы на 50%, - Герус

Накануне запуска рынка электроэнергетики, который состоялся 1 июля, угольные электростанции подняли тарифы на 50%.

Об этом представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус написал у себя на странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Первые результаты "реформы" видно уже сейчас: на аукционах по двусторонним контрактам угольные электростанции подняли свою цену э/э почти на 50%: в июне их тариф был 1,44 грн, а теперь почти 2,3 грн", - написал Герус.

По его мнению, это абсолютно неадекватный результат, когда мировые цены газа и угля падают в цене, а угольная электроэнергия взлетает в цене на 50%.

"Если вырастут тарифы для вашего соседнего молокозавода, кафе и парикмахерской, как думаете, это затронет вас верите, что на население это никак не повлияет", - считает Герус.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров Украины заявил, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет.

Тем временем эксперт по энергетике и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заяивил, что Владимир Зеленский шутил и не обещал снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения.

Ранее у Зеленского уже открестились от снижения коммунальных тарифов.

Также Герус завил, что "Роттердам+" закончился.