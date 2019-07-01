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01 июля 2019, понедельник, 09:33 3198
СМИ 2019-07-01T09:33:49+03:00
Українські Новини
И в планах нет: У Медведчука рассказали о покупке телеканала "Интер"

И в планах нет: У Медведчука рассказали о покупке телеканала "Интер"

Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, который принимал участие в освобождении из плена четырех украинцев,  не покупал телеканал "Интер".

Об этом сообщила пресс-службе политика в Facebook, комментируя появившуюся информацию в СМИ.

"Ряд СМИ распространяет ложную информацию о якобы покупке Медведчуком телеканала "Интер". Эта информация не соответствует действительности. Нет ни факта приобретения канала или доли в нем, ни каких-либо планов по осуществлению подобной сделки", – сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVVФото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV

Как сообщает "Страна", ранее в Telegram-канале "Украинского Института анализа и менеджмента политики" сообщалось, что Медведчук якобы купил у предпринимателя Дмитрия Фирташа 80% акций телеканала "Интер".

Информация эта "разгонялась" по ряду сайтов (в том числе, принадлежащим Игорю Коломойскому) на протяжении последних нескольких дней.

Как сообщали Українські Новини, в четверг самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" на переговорах с членом политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком решили освободить 4 украинских пленных.

После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%.

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