Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, который принимал участие в освобождении из плена четырех украинцев, не покупал телеканал "Интер".\r\nОб этом сообщила пресс-службе политика в Facebook, комментируя появившуюся информацию в СМИ.\r\n"Ряд СМИ распространяет ложную информацию о якобы покупке Медведчуком телеканала "Интер". Эта информация не соответствует действительности. Нет ни факта приобретения канала или доли в нем, ни каких-либо планов по осуществлению подобной сделки", – сказано в сообщении.\r\nФото: facebook.com\/MEDVEDCHUKVV\r\nКак сообщает "Страна", ранее в Telegram-канале "Украинского Института анализа и менеджмента политики" сообщалось, что Медведчук якобы купил у предпринимателя Дмитрия Фирташа 80% акций телеканала "Интер".\r\nИнформация эта "разгонялась" по ряду сайтов (в том числе, принадлежащим Игорю Коломойскому) на протяжении последних нескольких дней.\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" на переговорах с членом политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком решили освободить 4 украинских пленных.\r\nПосле встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%.