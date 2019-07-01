Один з лідерів Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук, який брав участь у визволенні з полону чотирьох українців, не купував телеканал "Інтер".\r\nПро це повідомила прес-службі політика у Facebook, коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ.\r\n"Ряд ЗМІ поширює неправдиву інформацію про нібито купівлю Медведчуком телеканалу "Інтер". Ця інформація не відповідає дійсності. Немає факту придбання каналу або частки в ньому, ні яких-небудь планів щодо здійснення подібної угоди", – сказано в повідомленні.\r\nФото: facebook.com\/MEDVEDCHUKVV\r\nЯк повідомляє "Страна", раніше в Telegram-каналі "Українського Інституту аналізу політики та менеджменту" повідомлялося, що Медведчук нібито купив у підприємця Дмитра Фірташа 80% акцій телеканалу "Інтер".\r\nЦя інформація "розганялася" по ряду сайтів (в тому числі, що належить Ігорю Коломойському) протягом останніх декількох днів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер самопроголошені Донецька і Луганська "народні республіки" на переговорах з членом політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком вирішили звільнити 4 українських полонених.\r\nПісля зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.