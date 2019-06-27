подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
27 июня 2019, четверг, 14:31 916
Политика 2019-06-27T15:30:47+03:00
Українські Новини
Из плена в "ЛДНР" освободят четверых украинцев, трое из них - военные: названы фамилии

Из плена в "ЛДНР" освободят четверых украинцев, трое из них - военные: названы фамилии

Пленные будуьпереданы украинской стороне завтра, 28 июня
Пленные будуьпереданы украинской стороне завтра, 28 июня

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук договорился о передаче Украине четырех пленных, которые удерживались в "ЛДНР". Трое из освобожденных - украинские военные. Об этом сообщает 112.

Прямые переговоры между Виктором Медведчуком и главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялись сегодня в Минске. Они обсуждали выполнение Минских соглашений. 

В результате переговоров боевики передадут Киеву военного Дмитрия Великого. Его взяли в плен 11 сентября 2016 года. Впоследствии осудили к 15 годам лишения свободы якобы за терроризм.

Вернется в Украину Яков Веремейчик, которого боевики взяли в плен 25 мая 2018 года, на него боевики завели несколько уголовных дел.

Третим военным, которого освободят, станет Максим Горяинов, старшина 53 ОМБр. Его взяли в плен 25 мая 2019 года и уже успели провести суд, который назначил бойцу 15 лет лишения свободы. Напомним, что Максим Горяинов - один из восьмерых бойцов, которых 22 мая боевики взяли в плен в районе Новотроицкого. Бойцы вместе со старшиной, двигаясь на грузовике, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где их и задержали НВФ. 

Освобожден из плена также Эдуард Михеев. Его взяли в плен 16 октября 2017 года, осудили якобы за госизмену и приговорили к 12 годам лишения свободы. 

Все они будут переданы украинской стороне завтра, 28 июня. 

Напомним, что США поддерживают предложенную Зеленским формулу обмена пленными.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен заложниками в формате 10 на 10 или 15 на 15, чему также может поспособствовать встреча в "нормадском формате" на июль.

Больше новостей о: Виктор Медведчук обмен пленными

Архив
Новости
Боевики отвели свои подразделения от моста в Станице Луганской 16:00
Экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожает Коломойский 15:57
Реализация конституционных прав украинцев зависит от принятия законов о всеукраинских и местных референдумах, – Шлапак 15:50
"Укрзализныця" начнет продавать билеты за 60 суток на некоторые направления: список поездов 15:45
Упал рекламный щит на Броварском проспекте. Фото: Информатор
В Киеве на мосту Метро ливень сорвал обшивку прямо на автомобили: последствия непогоды 15:34
больше новостей
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Вместо Джемилева главой Нацсовета по антикоррупционной политике стал Рябошапка 12:20
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Кличко показал, как обустраивают пляж на Троещине 18:25
больше новостей
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
Игорь Гужва
Суд отменил розыск главреда "Страны" Гужвы 07:00 Документ
Кипрская церковь начала сбор подписей в Европе в защиту прав верующих УПЦ 14:27
Минздрав отказался ставить побитого в школе ребенка в очередь на лечение за границей, мать самостоятельно собирает средства на операцию 17:49
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok