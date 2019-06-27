Из плена в "ЛДНР" освободят четверых украинцев, трое из них - военные: названы фамилии

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук договорился о передаче Украине четырех пленных, которые удерживались в "ЛДНР". Трое из освобожденных - украинские военные. Об этом сообщает 112.

Прямые переговоры между Виктором Медведчуком и главарями "ЛДНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялись сегодня в Минске. Они обсуждали выполнение Минских соглашений.

В результате переговоров боевики передадут Киеву военного Дмитрия Великого. Его взяли в плен 11 сентября 2016 года. Впоследствии осудили к 15 годам лишения свободы якобы за терроризм.

Вернется в Украину Яков Веремейчик, которого боевики взяли в плен 25 мая 2018 года, на него боевики завели несколько уголовных дел.

Третим военным, которого освободят, станет Максим Горяинов, старшина 53 ОМБр. Его взяли в плен 25 мая 2019 года и уже успели провести суд, который назначил бойцу 15 лет лишения свободы. Напомним, что Максим Горяинов - один из восьмерых бойцов, которых 22 мая боевики взяли в плен в районе Новотроицкого. Бойцы вместе со старшиной, двигаясь на грузовике, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где их и задержали НВФ.

Освобожден из плена также Эдуард Михеев. Его взяли в плен 16 октября 2017 года, осудили якобы за госизмену и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Все они будут переданы украинской стороне завтра, 28 июня.

Напомним, что США поддерживают предложенную Зеленским формулу обмена пленными.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен заложниками в формате 10 на 10 или 15 на 15, чему также может поспособствовать встреча в "нормадском формате" на июль.