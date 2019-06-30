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30 июня 2019, воскресенье, 17:19 1202
Внешняя политика 2019-06-30T17:31:53+03:00
Українські Новини
Фото дня: Военные катера Грузии и США эффектно прибыли на Sea Breeze-2019 в Одессу

Фото дня: Военные катера Грузии и США эффектно прибыли на Sea Breeze-2019 в Одессу

Sea Breeze-2019. Фото:
Sea Breeze-2019. Фото: "Думская"

Международная морская группировка кораблей учений Sea Breeze-2019 пополнилась очередными участниками. В 6:40 в Практическую гавань порта Одессы зашел грузинский катер береговой охраны P23 "Очамчира", сообщает "Думская", публикуя соответствующие фото.

Sea Breeze-2019. Фото:

Катер является бывшим американским катером типа Island, который в прошлом году американцы передали грузинской стороне.

Примерно через час на горизонте появился болгарский малый противолодочный корабль "Бодрый", который в 8:15 зашел в Западную базу. В прошлом году болгары впервые отметились на Sea Breeze, послав корвет "Бодрый" в Одессу. Корабль относится к советскому проекту 1241.2 "Молния".

Sea Breeze-2019. Фото: Sea Breeze-2019. Фото: "Думская"

Как сообщает "Пушкинская", американский самолет C-130J Hercules привез в полевой лагерь оборудование, снаряжение и первых участников международного учения. А британский четырехмоторный турбовинтовой самолет A400 Atlas доставил бойцов морского спецназа, отряд водолазов Special Boat Service и провиант.

Палатки военных. Фото: ВМС Украины/FacebookПалатки военных. Фото: ВМС Украины/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в Украину на Sea Breeze-2019 идет эсминец США с Tomahawk на борту.

Также в ВСУ показали, как "захватывают" судна в открытом море.

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