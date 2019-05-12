Видео дня: в ВСУ показали, как "захватывают" судна в открытом море

Абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ показали, как отрабатывают захват судов в открытом море. Эффектное видео было опубликовано сегодня, 12 мая, на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Так, сообщается, что во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.

"В трюмах и на палубе задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя", - добавили в Генштабе.

Как сообщали Українські Новини, "холоднояровцы" показали эффектные кадры взрывов, вспышек и марша танков на рассвете.

Ранее на Ровенском военном полигоне прошли зрелищные артиллерийские учения с боевой стрельбой.