подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
12 мая 2019, воскресенье, 18:22 1518
Силовые структуры 2019-05-12T18:22:39+03:00
Українські Новини
Видео дня: в ВСУ показали, как "захватывают" судна в открытом море

Видео дня: в ВСУ показали, как "захватывают" судна в открытом море

Абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ показали, как отрабатывают захват судов в открытом море. Эффектное видео было опубликовано сегодня, 12 мая, на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Так, сообщается, что во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.

"В трюмах и на палубе задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя", - добавили в Генштабе.

Как сообщали Українські Новини, "холоднояровцы" показали эффектные кадры взрывов, вспышек и марша танков на рассвете.

Ранее на Ровенском военном полигоне прошли зрелищные артиллерийские учения с боевой стрельбой.

Больше новостей о: Учения Военные учения Военно-морские учения

Архив
Новости
Фото дня: в Париже состоялась "кровавая" акция против вымирания животных 19:27
Порошенко наградил одиозного СБУшника Демчину, - Бутусов 19:03
Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл 18:42
Видео дня: в ВСУ показали, как "захватывают" судна в открытом море 18:22
Шествие матерей в Киеве. Фото: Министерство по делам ветеранов
В Киеве состоялось шествие матерей погибших украинских военных: опубликованы фото 18:02
больше новостей
Дожди с грозами и холодными ночами: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Ливневые атмосферные фронты отступят, но вернутся с Запада: прогноз погоды на неделю 13:30 Карта
Порошенко ответил Зеленскому, как ему сложно передавать власть: Украина - не номер в египетском отеле 20:45
В США презентовали уникальную винтовку, стреляющую пулями и стрелами 07:10
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
больше новостей
Почетное консульство Украины в Кальяри. Фото: facebook.cоm/ukr.embassy.italy
Украина открыла консульство на Сардинии 18:22
Гройсман рассказал, от чего ему пришлось отказаться ради похудения 09:55
Патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице 08:05
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
Порошенко ответил Зеленскому, как ему сложно передавать власть: Украина - не номер в египетском отеле 20:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok