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30 червня 2019, неділя, 17:19 17
Зовнішня політика 2019-06-30T18:00:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: Військові катери Грузії і США ефектно прибули на Sea Breeze-2019 до Одеси

Фото дня: Військові катери Грузії і США ефектно прибули на Sea Breeze-2019 до Одеси

Sea Breeze-2019. Фото:
Sea Breeze-2019. Фото: "Думська"

Міжнародне морське угруповання кораблів навчань Sea Breeze-2019 поповнилася черговими учасниками. О 6:40 в Практичну гавань порту Одеси зайшов грузинський катер берегової охорони P23 "Очамчіра", повідомляє "Думська", публікуючи відповідні фото.

Sea Breeze-2019. Фото:

Катер є колишнім американським катером типу Island, який минулоріч американці передали грузинській стороні.

Приблизно через годину на обрії з'явився болгарський малий протичовновий корабель "Бадьорий", який о 8:15 зайшов в Західну базу. У минулому році болгари вперше відзначилися на Sea Breeze, пославши корвет "Бадьорий" до Одесу. Корабель відноситься до радянського проекту 1241.2 "Блискавка".

Sea Breeze-2019. Фото: Sea Breeze-2019. Фото: "Думська"

Як повідомляє "Пушкінська", аамериканський літак C-130J Hercules привіз у польовий табір обладнання, спорядження і перших учасників міжнародного навчання. А британський чотиримоторний турбогвинтовий літак A400 Atlas доставив бійців морського спецназу, загін водолазів Special Boat Service і провіант.

Ятки військових. Фото: ВМС України/FacebookНамети військових. Фото: ВМС України/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, в Україну на Sea Breeze-2019 йде есмінець США з Tomahawk на борту.

Також у ЗСУ показали, як "захоплюють" судна у відкритому морі.

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