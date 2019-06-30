В Украину на Sea Breeze-2019 идет эсминец США с Tomahawk на борту

Американский ракетный эсминец USS Carney в субботу вечером проплыл через пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил информированный источник "Интерфаксу".

В настоящее время эсминец ВМС США идет по Черному морю в направлении Одессы.

Корабль примет участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019 у берегов Украины.

На борту судна находятся крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Ранее в субботу 6-й оперативный флот ВМС США сообщил, что Carney начал свой заход в Черное море в целях укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze-2019.

Ранее ракетный эсминец USS Donald Cook зашел в Одесский морской торговый порт в Черном море. Судно, как сообщали СМИ, проводит "операции по обеспечению безопасности на море". Тем временем,НАТО значительно увеличило интенсивность захода военных кораблей в Черное море.