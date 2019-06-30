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30 июня 2019, воскресенье, 08:03 1488
Силовые структуры 2019-06-30T08:03:19+03:00
Українські Новини
В Украину на Sea Breeze-2019 идет эсминец США с Tomahawk на борту

В Украину на Sea Breeze-2019 идет эсминец США с Tomahawk на борту

Эсминец Carney. Фото: dumskaya.net
Эсминец Carney. Фото: dumskaya.net

Американский ракетный эсминец USS Carney в субботу вечером проплыл через пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил информированный источник "Интерфаксу".

В настоящее время эсминец ВМС США идет по Черному морю в направлении Одессы.

Корабль примет участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019 у берегов Украины.

На борту судна находятся крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Ранее в субботу 6-й оперативный флот ВМС США сообщил, что Carney начал свой заход в Черное море в целях укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze-2019.

Ранее ракетный эсминец USS Donald Cook зашел в Одесский морской торговый порт в Черном море. Судно, как сообщали СМИ, проводит "операции по обеспечению безопасности на море". Тем временем,НАТО значительно увеличило интенсивность захода военных кораблей в Черное море.

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