В Украину на Sea Breeze-2019 идет эсминец США с Tomahawk на борту

Американский ракетный эсминец USS Carney в субботу вечером проплыл через пролив Босфор и вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил информированный источник "Интерфаксу".\r\nВ настоящее время эсминец ВМС США идет по Черному морю в направлении Одессы.\r\nКорабль примет участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019 у берегов Украины.\r\nНа борту судна находятся крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.\r\nРанее в субботу 6-й оперативный флот ВМС США сообщил, что Carney начал свой заход в Черное море в целях укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze-2019.\r\nРанее ракетный эсминец USS Donald Cook зашел в Одесский морской торговый порт в Черном море. Судно, как сообщали СМИ, проводит "операции по обеспечению безопасности на море". Тем временем,НАТО значительно увеличило интенсивность захода военных кораблей в Черное море.