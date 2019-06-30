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30 июня 2019, воскресенье, 15:18 415
Силовые структуры 2019-06-30T15:22:14+03:00
Українські Новини
Полиция задержала подозреваемого "минера" вокзала Житомира

Полиция задержала подозреваемого "минера" вокзала Житомира

Вокзал Житомира. Фото: vokzal.org
Вокзал Житомира. Фото: vokzal.org

Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании вокзала в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Житомирской области, передают Українськi Новини.

"29 июня на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о минировании вокзала в Житомире", - говорится в нем.

Полицейские провели проверку всех 3 вокзалов, эвакуировали 200 человек из помещений и ограничили доступ к потенциально опасной территории в момент ее обследования.

Также в сообщении отмечено, что взрывоопасные предметы не обнаружены.

Правоохранители установили и задержали мужчину, который предоставил ложную информацию.

Согласно сообщению Нацполиции, за содеянное ему грозит до 6 лет заключения.

Как сообщали Українські Новини, ранее сотрудники Национальной полиции провели эвакуацию людей из-за сообщения о минировании 4 отелей, морского торгового порта, международного аэропорта "Одесса", автовокзала и железнодорожного вокзала в Одессе.

Также в 40 детсадах Херсона искали взрывчатку. Кроме того, неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и ряда объектов во Львове.

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