Полиция задержала подозреваемого "минера" вокзала Житомира

Полиция задержала подозреваемого в ложном сообщении о минировании вокзала в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Житомирской области, передают Українськi Новини.

"29 июня на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о минировании вокзала в Житомире", - говорится в нем.

Полицейские провели проверку всех 3 вокзалов, эвакуировали 200 человек из помещений и ограничили доступ к потенциально опасной территории в момент ее обследования.

Также в сообщении отмечено, что взрывоопасные предметы не обнаружены.

Правоохранители установили и задержали мужчину, который предоставил ложную информацию.

Согласно сообщению Нацполиции, за содеянное ему грозит до 6 лет заключения.

Как сообщали Українські Новини, ранее сотрудники Национальной полиции провели эвакуацию людей из-за сообщения о минировании 4 отелей, морского торгового порта, международного аэропорта "Одесса", автовокзала и железнодорожного вокзала в Одессе.

Также в 40 детсадах Херсона искали взрывчатку. Кроме того, неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и ряда объектов во Львове.