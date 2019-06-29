Самую огромную в истории Украины партию сигарет на 70 млн гривен изъяли на Закарпатье

Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) изъяли на Закарпатье крупнейшую в истории Украины партию контрабандных сигарет на 70 млн гривен в то время, как Президент Владимир Зеленский поручил и.о. главы СБУ Баканову усилить борьбу с контрабандой.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.\r\n"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, совместно с работникам Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили факты незаконного ввоза на таможенную территорию Украины табачных изделий, произведенных в других странах", - сказано в нем.\r\nПо предварительной информации, распространение сигарет известных мировых брендов без марок акцизного налога осуществлялось при содействии должностных лиц правоохранительных органов.\r\nТабачные изделия распространялись на так называемом "черном" рынке Украины, а также переправлялись контрабандой в страны Евросоюза.\r\nВо время санкционированного обыска в одном из складских помещений в городе Мукачево следователи ГБР обнаружили и изъяли ящики с сигаретами без марок акцизного налога.\r\nТогда же поступила информация о пребывании на территории автостоянки, рядом с обыскиваемым складским помещением, транспортных средств, в которых также находились сигареты неизвестного происхождения без соответствующих акцизных марок.\r\n"Следователями ГБР совместно с сотрудниками СБУ с целью документирования совершения уголовного преступления 27-29 июня проведено 11 неотложных обысков указанных автомобилей с прицепами и полуприцепами", - говорится в сообщении.\r\nКроме этого, ГБР и СБУ были выявлены 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Украине снова повысили акциз на сигареты и их выпуск уменьшился почти в полтора раза.\r\nТакже суд разрешил уничтожить 100 тыс. блоков сигарет, найденных в Одесской области.\r\nРанее на границе с Румынией контрабандисты сигарет напали на пограничников.