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29 июня 2019, суббота, 23:14 78
Силовые структуры 2019-06-29T23:18:12+03:00
Українські Новини
Самую огромную в истории Украины партию сигарет на 70 млн гривен изъяли на Закарпатье

Самую огромную в истории Украины партию сигарет на 70 млн гривен изъяли на Закарпатье

Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) изъяли на Закарпатье крупнейшую в истории Украины партию контрабандных сигарет на 70 млн гривен в то время, как Президент Владимир Зеленский поручил и.о. главы СБУ Баканову усилить борьбу с контрабандой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, совместно с работникам Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили факты незаконного ввоза на таможенную территорию Украины табачных изделий, произведенных в других странах", - сказано в нем.

По предварительной информации, распространение сигарет известных мировых брендов без марок акцизного налога осуществлялось при содействии должностных лиц правоохранительных органов.

Табачные изделия распространялись на так называемом "черном" рынке Украины, а также переправлялись контрабандой в страны Евросоюза.

Во время санкционированного обыска в одном из складских помещений в городе Мукачево следователи ГБР обнаружили и изъяли ящики с сигаретами без марок акцизного налога.

Тогда же поступила информация о пребывании на территории автостоянки, рядом с обыскиваемым складским помещением, транспортных средств, в которых также находились сигареты неизвестного происхождения без соответствующих акцизных марок.

"Следователями ГБР совместно с сотрудниками СБУ с целью документирования совершения уголовного преступления 27-29 июня проведено 11 неотложных обысков указанных автомобилей с прицепами и полуприцепами", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ГБР и СБУ были выявлены 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине снова повысили акциз на сигареты и их выпуск уменьшился почти в полтора раза.

Также суд разрешил уничтожить 100 тыс. блоков сигарет, найденных в Одесской области.

Ранее на границе с Румынией контрабандисты сигарет напали на пограничников.

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