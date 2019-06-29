подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 июня 2019, суббота, 22:20 1401
Внешняя политика 2019-06-29T22:24:39+03:00
Українські Новини
В итальянский Бари отправится паром из Черноморска, - Кабмин

В итальянский Бари отправится паром из Черноморска, - Кабмин

Паром. Фото: Урядовий портал/Facebook
Паром. Фото: Урядовий портал/Facebook

Кабмин анонсирует запуск парома из Черноморска в итальянский город Бари.

Об этом говорится на странице правительства в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италию.

В сообщении говорится, что Бари - это приморский город в Южной Италии, один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

Черноморск - один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн тонн.

Как сообщали Українські Новини, прошли учения ракетного катера "Прилуки" с британским разведкораблем, появились яркие фото. Также корабли и авиация Объединенных сил устроили "битву" в Азовском море.

Тем временем боевой фрегат "Гетьман Сагайдачный" провел зрелищные учения в море.

Больше новостей о: Италия Корабль Паром Черноморск Кабинет Министров Украины

Архив
Новости
Прожиточный минимум и соцвыплаты вырастят с июля: на сколько и для кого 23:52
Самую огромную в истории Украины партию сигарет на 70 млн гривен изъяли на Закарпатье 23:14
ЦИК решил зарегистрировать партию Саакашвили 22:54
В итальянский Бари отправится паром из Черноморска, - Кабмин 22:20
ДТП на трассе
Daewoo выехал на встречку под Запорожьем: мужчина и женщина погибли, 2-летняя девочка в больнице 21:48
больше новостей
Жара готовит реванш: синоптик дала прогноз на День Конституции и начало июля 06:00 Карта
Ситуация на фронте обострилась: у ВСУ и боевиков масштабные потери 11:21
Повышение пенсий могут отменить: эксперты объяснили, почему надо менять пенсионный закон 10:14
НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника 05:59
Гройсман три раза подряд пропустил час вопросов к правительству 10:19 Документ
больше новостей
Глава "Нефтегаза" получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году 12:15 Документ
В Польше приняли закон о нулевой ставке налога на доходы от физлиц 09:00
Антон Кучухидзе: выборы премьера - Украина далека от Европы 09:30 Мнение
Вакарчук не смог ответить на вопрос Тимошенко, почем тарифы на газ для населения 16:08
Розенко получил надбавку за "интенсивный труд" размером почти с оклад в мае 08:43 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok