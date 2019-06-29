В итальянский Бари отправится паром из Черноморска, - Кабмин

Кабмин анонсирует запуск парома из Черноморска в итальянский город Бари.\r\nОб этом говорится на странице правительства в соцсети Facebook, передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что этот вопрос обсуждался во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италию.\r\nВ сообщении говорится, что Бари - это приморский город в Южной Италии, один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.\r\nЧерноморск - один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн тонн.\r\nКак сообщали Українські Новини, прошли учения ракетного катера "Прилуки" с британским разведкораблем, появились яркие фото. Также корабли и авиация Объединенных сил устроили "битву" в Азовском море.\r\nТем временем боевой фрегат "Гетьман Сагайдачный" провел зрелищные учения в море.