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29 июня 2019, суббота, 21:16 1733
Выборы 2019-06-29T21:20:47+03:00
Українські Новини
Суд отказался снять Бойко с выборов по иску Мураева-Вилкула

Суд отказался снять Бойко с выборов по иску Мураева-Вилкула

"Оппозиционная платформа - За життя". Фото: сайт платформы Бойко

29 июня Верховный Суд отклонил жалобу с требованием отменить регистрацию основателя "Оппозиционной платформы - За життя", кандидата в премьер-министры Юрия Бойко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии на официальном сайте, передают Українські Новини.

"Верховный Суд отклонил очередную жалобу представителей группировки Мураева-Вилкула-Порошенко с требованием отменить регистрацию основателя "Оппозиционной платформы - За життя", кандидата в премьер-министры Юрия Бойко. Решение Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит", - сказано в сообщении.

"Будучи под санкциями, группа Мураева-Вилкула не способна принести ни мира, ни облегчения жизни украинцев, поэтому пытается любой ценой еще на пять лет законсервировать политику войны и тарифного геноцида. Псевдооппозиционеры ведут грязную кампанию против "Оппозиционной платформы" и ее кандидатов, развешивая провокационные борды в Одессе, круша нашу рекламу в Мариуполе, сжигая машины наших кандидатов в Донецкой области, угрожая и запугивая наших сторонников", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщали Українські Новини, опрос показал, что больше всего люди хотят видеть премьер-министром Юрия Бойко.

Тем временем рейтинг "Платформы" Бойко уже в 7 раз выше рейтинга "Оппоблока" Ахметова.

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