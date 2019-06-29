підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 червня 2019, субота, 16:08 67
Політика 2019-06-29T19:00:01+03:00
Українські Новини
Вакарчук не зміг відповісти на питання Тимошенко, почому тарифи на газ для населення

Вакарчук не зміг відповісти на питання Тимошенко, почому тарифи на газ для населення

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час дебатів з лідером "Голосу" Святославом Вакарчуком задала йому питання про тарифи на газ для населення, на які він не зміг відповісти.

Так, під час обговорення ціни на газ виявилося, що Вакарчук поняття не має, скільки українці платять за один куб газу.

В дискусію навіть довелося втрутитися провідному телеканалу "Україна", на якому виходить політичне ток-шоу. Він підказав Вакарчуку цю цифру.

"Потрібно просто за справедливою ціною віддавати газ, а не за ціною в три рази дорожче. От ви знаєте, яка ціна зараз стоїть у платіжках за кубічний метр газу. Ви знаєте, скільки він коштує?", - заявила Тимошенко.

"Знаю", - сказав Вакарчук.

Проте Вакарчук не зміг правильно відповісти на це питання.

В дискусію навіть довелося втрутитися провідному телеканалу "Україна", на якому виходить політичне ток-шоу. Він підказав Вакарчуку цю цифру.

Крім того, Тимошенко дорікнула Вакарчука, що він, будучи депутатом Ради, не ходив на засідання.

"Ви як депутат мали можливість подавати законопроекти, виступати з трибуни, захищати людей. Якщо за тривалий час, поки ви були в парламенті, ви не подали жодного законопроекту, це говорить про те, що у вас не було ідей ... Ви ж не ходили на засідання Ради, коли були депутатом", - сказала лідер."Батьківщини".

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня Український інститут соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка та центр "Соціальний моніторинг" повідомили, що рейтинг популярності "Опозиційної платформи - За життя" у 6 разів вище рейтингу "Опозиційного блоку - партія миру і розвитку".

Згідно опитування соцгрупи "Рейтинг", "Слуга народу" і "Платформа" Бойко лідирують у рейтингах, Вакарчук "вибив" Смєшко з прохідних.

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.

Більше новин про: Святослав Вакарчук Ціна на газ

Архів
Новини
Звільненого з полону українця Великого СБУ передала в прокуратуру 17:12
Вакарчук не зміг відповісти на питання Тимошенко, почому тарифи на газ для населення 16:08
У Житомирській області 6-річна дівчинка поранила з рушниці в плече 10-річну подружку 15:34
До звільненого з полону військового вночі увірвалася СБУ 15:11
Барабанщика гурту Guns' N' Roses поранили ножем у живіт 14:45
більше новин
Путін і Трамп. Скріншот: The White House/Twitter
Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні 10:40
Клімкін відповів Зеленському, що більше не буде йому допомагати боротися з РФ 18:31
Підвищення пенсій можуть скасувати: експерти пояснили, чому треба змінювати пенсійний закон 10:14
У Східній Україні найбільші борги по зарплаті в країні, - Держслужба статистики 18:06
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
більше новин
В Польщі ухвалили закон про нульову ставку податку на доходи фізосіб 09:00
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
Не лише із Зеленським: Меркель стало погано на зустрічі ще з одним президентом, але вона відмовилася від води 19:28
Зеленський дав громадянство 14 іноземцям за захист територіальної цілісності України 12:44
Хмари над центром Києва. Фото: Alona Zakharova/Facebook
Фото дня: ефектні чорні хмари накрили центральні висотки Києва 21:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok