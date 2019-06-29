Вакарчук не зміг відповісти на питання Тимошенко, почому тарифи на газ для населення

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час дебатів з лідером "Голосу" Святославом Вакарчуком задала йому питання про тарифи на газ для населення, на які він не зміг відповісти.

Так, під час обговорення ціни на газ виявилося, що Вакарчук поняття не має, скільки українці платять за один куб газу.

В дискусію навіть довелося втрутитися провідному телеканалу "Україна", на якому виходить політичне ток-шоу. Він підказав Вакарчуку цю цифру.

"Потрібно просто за справедливою ціною віддавати газ, а не за ціною в три рази дорожче. От ви знаєте, яка ціна зараз стоїть у платіжках за кубічний метр газу. Ви знаєте, скільки він коштує?", - заявила Тимошенко.

"Знаю", - сказав Вакарчук.

Проте Вакарчук не зміг правильно відповісти на це питання.

В дискусію навіть довелося втрутитися провідному телеканалу "Україна", на якому виходить політичне ток-шоу. Він підказав Вакарчуку цю цифру.

Крім того, Тимошенко дорікнула Вакарчука, що він, будучи депутатом Ради, не ходив на засідання.

"Ви як депутат мали можливість подавати законопроекти, виступати з трибуни, захищати людей. Якщо за тривалий час, поки ви були в парламенті, ви не подали жодного законопроекту, це говорить про те, що у вас не було ідей ... Ви ж не ходили на засідання Ради, коли були депутатом", - сказала лідер."Батьківщини".

Як повідомляли Українські Новини, 18 червня Український інститут соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка та центр "Соціальний моніторинг" повідомили, що рейтинг популярності "Опозиційної платформи - За життя" у 6 разів вище рейтингу "Опозиційного блоку - партія миру і розвитку".

Згідно опитування соцгрупи "Рейтинг", "Слуга народу" і "Платформа" Бойко лідирують у рейтингах, Вакарчук "вибив" Смєшко з прохідних.

Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.