К освобожденному из плена военному ночью ворвалась СБУ

Дмитрий Великий, которого накануне освободили из плена боевиков и который находится в розыске за дезертирство, уже успел побывать в отделении полиции. Об этом Великий сообщил в комментарии телеканалу "112 Украина", выходя их отделения полиции в Павлограде.

Ночью в поселке, где живет Дмитрий с родителями, к нему в дом пришли сотрудники Служба безопасности Украины.

"Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ", - заявил Великий.

Великий отметил, что ему ничего не рассказали и повезли в СБУ и продержали там до 4:00 утра.

"Были еще какие-то операторы, еще они поснимали. Было смешно, потому что было несколько дублей... Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там находятся", - заявил Великий.

После СБУ Великого увезли в военную прокуратуру и оттуда отвезли в отделение полиции в Павлоград. Великий отметил, что отказывался отвечать на вопросы без адвоката, а до него дозвониться не могли.

Как сообщали Українські Новини, в четверг самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" на переговорах с членом политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком решили освободить 4 украинских пленных.

Ранее Зеленский заявил,что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен в формате "10 на 10" или "15 на 15". Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор заявил, что Америка поддерживает эту инициативу, но у россиян другое видение.

Тем временем Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков.