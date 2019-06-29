До звільненого з полону військового вночі увірвалася СБУ

Дмитро Великий, якого напередодні звільнили з полону бойовиків і який перебуває в розшуку за дезертирство, вже встиг побувати у відділенні поліції. Про це Великий повідомив у коментарі телеканалу "112", виходячи з відділення поліції в Павлограді.

Вночі в селищі, де живе Дмитро з батьками, до нього в будинок прийшли співробітники Служба безпеки України.

"Вчора 15 хвилин побув з батьками, прибігли люди з автоматами, перестрибнули через паркан. Я просто відразу не знав, батька збили з ніг. Я сказав, що не втечу і щоб мені хоча б дали одягнутися, але не дали. Показали посвідчення, що вони співробітники СБУ", - заявив Великий.

Великий зазначив, що йому нічого не розповіли і повезли в СБУ і протримали там до 4:00 ранку.

"Були ще якісь оператори, ще вони познімали. Було смішно, тому що було кілька дублів... Я нікуди не ховався і говорив, що хочу поспілкуватися з нашими структурами, тому що у мене є інформація про хлопців, які там знаходяться", - заявив Великий.

Після СБУ Великого відвезли у військову прокуратуру і звідти відвезли у відділення поліції в Павлоград. Великий зазначив, що відмовлявся відповідати на запитання без адвоката, а до нього додзвонитися не могли.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер самопроголошені Донецька і Луганська "народні республіки" на переговорах з членом політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком вирішили звільнити 4 українських полонених.

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