подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 июня 2019, суббота, 11:45 108
Силовые структуры 2019-06-29T12:17:53+03:00
Українські Новини
Задержанный за грабеж застрелился из пистолета полицейского в Константиновке

Задержанный за грабеж застрелился из пистолета полицейского в Константиновке

Самоубийство в полицейском участке.
Самоубийство в полицейском участке.

ГБР начало расследовать самоубийство задержанного в отделе полиции в Константиновке Донецкой области

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследовать самоубийство задержанного в отделе полиции в Константиновке Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

Указано, что следователи теруправления Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции, повлекшее тяжкие последствия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области.

"По предварительной информации, 27 июня 2019 в одном из служебных кабинетов Константиновского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа. В ходе допроса подозреваемый, на котором было надето специальное средство - наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался", - сказано в сообщении.

Получив данную информацию, следователи ГБР прибыли на место происшествия.

Проводится комплекс неотложных следственных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.
Уголовное производство расследуется по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия.

Самоубийство в полицейском участке.Самоубийство в полицейском участке.

Как сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киев арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.

Ранее в Виннице полицейские жестоко избили члена партии Гриценко.

Также ранее не приходя в сознание, в больнице умер черкасский журналист Вадим Комаров. Он находился в коме после жестокого избиения, произошедшего 4 мая около 9:00 в центре Черкасс. На мужчину посреди улицы внезапно напал неизвестный, который нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия.

Больше новостей о: Расследование Полицейские Нацполиция самоуправление ГБР Украины

Архив
Новости
Глава "Нефтегаза" получил по 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году 12:15 Документ
Самоубийство в полицейском участке.
Задержанный за грабеж застрелился из пистолета полицейского в Константиновке 11:45
Гриневич в мае получила зарплату почти в четыре раза больше оклада 11:15
"Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании 10:50
Гройсман три раза подряд пропустил час вопросов к правительству 10:19 Документ
больше новостей
Жара готовит реванш: синоптик дала прогноз на День Конституции и начало июля 06:00 Карта
Ситуация на фронте обострилась: у ВСУ и боевиков масштабные потери 11:21
НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника 05:59
Повышение пенсий могут отменить: эксперты объяснили, почему надо менять пенсионный закон 10:14
Гройсман поддержал уход Климкина в отставку на несколько месяцев 08:21
больше новостей
Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии 16:53
Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков 16:57
У кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого оказалось двойное гражданство, - СМИ 15:40
Розенко получил надбавку за "интенсивный труд" размером почти с оклад в мае 08:43 Документ
Тучи над центром Киева. Фото: Alona Zakharova/Facebook
Фото дня: эффектные черные тучи накрыли центральные высотки Киева 21:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok