Задержанный за грабеж застрелился из пистолета полицейского в Константиновке

ГБР начало расследовать самоубийство задержанного в отделе полиции в Константиновке Донецкой области

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследовать самоубийство задержанного в отделе полиции в Константиновке Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

Указано, что следователи теруправления Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий работниками полиции, повлекшее тяжкие последствия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области.

"По предварительной информации, 27 июня 2019 в одном из служебных кабинетов Константиновского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа. В ходе допроса подозреваемый, на котором было надето специальное средство - наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался", - сказано в сообщении.

Получив данную информацию, следователи ГБР прибыли на место происшествия.

Проводится комплекс неотложных следственных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.

Уголовное производство расследуется по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия.

Самоубийство в полицейском участке.

Как сообщали Українськi Новини, Голосеевский районный суд Киев арестовал 2 полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.

Ранее в Виннице полицейские жестоко избили члена партии Гриценко.

Также ранее не приходя в сознание, в больнице умер черкасский журналист Вадим Комаров. Он находился в коме после жестокого избиения, произошедшего 4 мая около 9:00 в центре Черкасс. На мужчину посреди улицы внезапно напал неизвестный, который нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия.