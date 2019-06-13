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13 июня 2019, четверг, 22:34 12
Общество 2019-06-13T22:34:51+03:00
Українські Новини
В Виннице полицейские жестоко избили члена партии Гриценко

В Виннице полицейские жестоко избили члена партии Гриценко

Члена партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого избили в Виннице полицейские. Об этом сообщил лидер партии Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook.

Так, Гриценко сообщил, что Комарницкий находится в реанимации без признаков сознания с многочисленными переломами черепа.

Гриценко отметил, что его однопартийца избили полицейские на автобусной остановке поздно вечером, якобы за то, что тот отказался быть понятым по делу об изъятии у кого-то оружия.

По словам лидера Гриценко, полицейские утверждают, что Комарницкий якобы угрожал им и намеревался избить, но Гриценко в это не верит.

Отмечается, что следователи ГБР возбудили дело против полицейских.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове неизвестные избили телеоператора.

Ранее в Запорожье разъяренный мужчина избил сотрудниц энергокомпаний из-за платежки за свет.

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