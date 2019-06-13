В Виннице полицейские жестоко избили члена партии Гриценко

Члена партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого избили в Виннице полицейские. Об этом сообщил лидер партии Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook.\r\nТак, Гриценко сообщил, что Комарницкий находится в реанимации без признаков сознания с многочисленными переломами черепа.\r\nГриценко отметил, что его однопартийца избили полицейские на автобусной остановке поздно вечером, якобы за то, что тот отказался быть понятым по делу об изъятии у кого-то оружия.\r\nПо словам лидера Гриценко, полицейские утверждают, что Комарницкий якобы угрожал им и намеревался избить, но Гриценко в это не верит.\r\nОтмечается, что следователи ГБР возбудили дело против полицейских.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Харькове неизвестные избили телеоператора.\r\nРанее в Запорожье разъяренный мужчина избил сотрудниц энергокомпаний из-за платежки за свет.