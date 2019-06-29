У Костянтинівці затриманий за грабіж застрелився з пістолета поліцейського

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідувати самогубство затриманого у відділі поліції в Костянтинівці Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.

Зазначено, що слідчі теруправління Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції, що спричинило тяжкі наслідки.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Донецької області.

"За попередньою інформацією, 27 червня 2019 в одному зі службових кабінетів Костянтинівського відділу поліції Головного управління Нацполіціі в Донецькій області перебував 28-річний чоловік, затриманий за підозрою в скоєнні грабежу.

Під час допиту підозрюваний, на якого було надіто спеціальний засіб - наручники, вихопив у поліцейського табельну вогнепальну зброю і вистрілив у себе, в результаті чого помер", - сказано в повідомленні.

Отримавши цю інформацію, слідчі ДБР прибули на місце події.

Проводиться комплекс невідкладних слідчих дій для з'ясування всіх обставин інциденту та оцінки правомірності дій працівників поліції.

Кримінальне провадження розслідується за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки.

Самогубство в поліцейській ділянці.

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Прокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам і іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди. Внаслідок дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований в лікувальний заклад, де помер через 3 дні.

Раніше у Вінниці поліцейські жорстоко побили члена партії Гриценка.

Також раніше не опритомнюючи, в лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він знаходився в комі після жорстокого побиття, що стався 4 травня близько 9:00 в центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який наніс йому тілесні ушкодження і зник з місця події.