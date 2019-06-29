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29 июня 2019, суббота, 09:16 729
Силовые структуры 2019-06-29T11:15:02+03:00
Українські Новини
В День Конституции ситуация на фронте обострилась: боевики понесли масштабные потери

В День Конституции ситуация на фронте обострилась: боевики понесли масштабные потери

ООС Фото: Facebook 93-я ОМБр
ООС Фото: Facebook 93-я ОМБр

После обострения накануне Дня Конституции, за минувшие сутки, 28 июня, на Донбассе пророссийские боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 16 раз – с применением запрещенного минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, вблизи Широкино велся огонь из стрелкового оружия, а у Опитного – из артиллерийских систем калибра 122 мм. Три обстрела из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем боевики устроили неподалеку Авдеевки. Трижды из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия велся огонь у Водяного. Неподалеку Лебединского два раза стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Пески ударили из автоматического гранатомета, у Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Окраина Марьинки попала под огонь из 82 мм миномета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 19 раз. В районе Новгородского боевики ударили из миномета калибра 120 мм. Вблизи Крымского трижды велся огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Четыре из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов оккупанты обстреляли Новолуганское. Еще четыре обстрела из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия были зафиксированы на окраине Южного. Неподалеку Травневого ударили из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, а район Золотого-4 обстреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Светлодарска боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Окраина Зайцево попала под огонь из автоматических гранатометов. Дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники ударили неподалеку Луганского. Вблизи Нижнетеплого стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

"За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 28 июня трех оккупантов уничтожено, и еще трое ранены", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, украинские военные начали отход с позиций около Станицы Луганской. Позже и боевики отвели свои подразделения от моста в Станице Луганской. 27 июня у ВСУ и боевиков масштабные потери.

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