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29 июня 2019, суббота, 06:12 349 Документ
Кабмин 2019-06-29T06:12:02+03:00
Українські Новини
Замы Нищука удвоили майскую зарплату за счет материальной помощи

Замы Нищука удвоили майскую зарплату за счет материальной помощи

Евгений Нищук
Евгений Нищук

Заработная плата министра культуры Евгения Нищука за май была средней по Кабмину и составила 41,2 тыс. гривен, его заместителей - от 91,3 тыс. до 106,9 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 80,9 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Нищуку за май, составила 41 192 гривны, из них должностной оклад - 7 200 гривен, надбавка за работу с секретными документами - 1 080 гривен, надбавка за выслугу лет - 648 гривен, надбавка за интенсивность труда - 7 200 гривен, командировочные - 23 304 гривны, отпускные - 1 463 гривны, индексация - 297 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 032 гривны.

Фактическая сумма, полученная министром, составила 33 159 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Светланы Фоменко составила 106,9 тыс. гривен, заместителей Тамары Мазур - 94,4 тыс. гривен, Юрия Рыбачука - 91,3 тыс. гривен и госсекретаря Ростислава Карандеева - 80,9 тыс. гривен.

Согласно документу, все замы Нищука получили в мае премию и материальную помощь.

В частности, Фоменко – 10,9 тыс. гривен премии и 52,7 тыс. гривен материальной помощи, Мазур – 14 тыс. гривен премии и 47,2 тыс. гривен материальной помощи, Рыбачук – 10,2 тыс. гривен премии и 44,5 тыс. гривен материальной помощи.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Нищук получил в два раза меньше денег, чем его госсекретарь.

Министр культуры баллотируется в Верховную Раду и готов снова возглавить министерство.

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