Замы Нищука удвоили майскую зарплату за счет материальной помощи

Заработная плата министра культуры Евгения Нищука за май была средней по Кабмину и составила 41,2 тыс. гривен, его заместителей - от 91,3 тыс. до 106,9 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 80,9 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства культуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Нищуку за май, составила 41 192 гривны, из них должностной оклад - 7 200 гривен, надбавка за работу с секретными документами - 1 080 гривен, надбавка за выслугу лет - 648 гривен, надбавка за интенсивность труда - 7 200 гривен, командировочные - 23 304 гривны, отпускные - 1 463 гривны, индексация - 297 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 032 гривны.

Фактическая сумма, полученная министром, составила 33 159 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Светланы Фоменко составила 106,9 тыс. гривен, заместителей Тамары Мазур - 94,4 тыс. гривен, Юрия Рыбачука - 91,3 тыс. гривен и госсекретаря Ростислава Карандеева - 80,9 тыс. гривен.

Согласно документу, все замы Нищука получили в мае премию и материальную помощь.

В частности, Фоменко – 10,9 тыс. гривен премии и 52,7 тыс. гривен материальной помощи, Мазур – 14 тыс. гривен премии и 47,2 тыс. гривен материальной помощи, Рыбачук – 10,2 тыс. гривен премии и 44,5 тыс. гривен материальной помощи.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Нищук получил в два раза меньше денег, чем его госсекретарь.

Министр культуры баллотируется в Верховную Раду и готов снова возглавить министерство.