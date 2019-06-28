Соратник Зеленского обещает месяц подметать Крещатик, если не добьется снижения в 2 раза тарифа на "зеленое электричество"

Соратник Зеленского обещает месяц подметать Крещатик, если не добьется снижения в 2 раза тарифа на "зеленое эл

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус дал обещание сдать депутатский мандат (в случае его наличия) и месяц на волонтерских началах подметать Крещатик, если ему не удастся добиться снижения в 2 раза тарифа на "зеленое электричество".

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

По словам Геруса, в Украине этот тариф в 4 раза выше, чем в Армении, где состоялся первый аукцион для солнечных электростанций.

"Обещаю: если в фракции "Слуга народа" будет не менее 200 депутатов и если мы до конца следующего года в ходе конкурентных аукционов не снизим зеленый тариф на солнце в 2 раза я сдам мандат (если он у меня будет) и месяц на волонтерских началах буду подметать Крещатик", - написал он.

Герус объяснил, что "снизить" в данному случае означает, что тариф полученный для новой "солнечной" станции, будет в 2 раза ниже, чем действующий сегодня "зеленый" тариф. "То есть проведем аукционы и обеспечим конкуренцию так, что в результате "зеленый" тариф будет не выше 0,075 евро за кВт-час", - уточнил он.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров Украины заявил, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет.

Тем временем эксперт по энергетике и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заяивил, что Владимир Зеленский шутил и не обещал снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения.

Ранее у Зеленского уже открестились от снижения коммунальных тарифов.

Также Герус завил, что "Роттердам+" закончился.