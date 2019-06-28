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28 червня 2019, пʼятниця, 18:13 26
Політика 2019-06-28T20:15:02+03:00
Українські Новини
Соратник Зеленського обіцяє місяць підмітати Хрещатик, якщо не доб'ється зниження в 2 рази тарифу на "зелену е

Соратник Зеленського обіцяє місяць підмітати Хрещатик, якщо не доб'ється зниження в 2 рази тарифу на "зелену електрику"

Герус Андрій Фото: facebook/andriy.gerus
Герус Андрій Фото: facebook/andriy.gerus

Представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус дав обіцянку здати депутатський мандат (у разі його наявності) і місяць на волонтерських засадах підмітати Хрещатик, якщо йому не вдасться добитися зниження в 2 рази тарифу на "зелену електрику".

Про це він написав у себе на сторінці в Facebook.

За словами Геруса, в Україні цей тариф в 4 рази вище, ніж у Вірменії, де відбувся перший аукціон для сонячних електростанцій.

"Обіцяю: якщо у фракції "Слуга народу" буде не менше 200 депутатів і якщо ми до кінця наступного року в ході конкурентних аукціонів не знизимо зелений тариф на сонце в 2 рази я здам мандат (якщо матиму) і місяць на волонтерських засадах буду підмітати Хрещатик", - написав він.

Герус пояснив, що "знизити" в даному випадку означає, що тариф отриманий для нової "сонячної" станції, буде в 2 рази нижче, ніж діючий сьогодні "зелений" тариф. "Тобто проведемо аукціони і забезпечимо конкуренцію так, що в результаті "зелений" тариф буде не вище 0,075 євро за кВт-годину", - уточнив він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів України заявив, що вартість електроенергії для населення після проведення реформи ринку не зросте.

Тим часом експерт з енергетики і представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський жартував і не обіцяв знизити тарифи на газ і електроенергію для населення.

Раніше у Зеленського вже відхрестилися від зниження комунальних тарифів.

Також Герус завив, що "Роттердам+" закінчився.

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