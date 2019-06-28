Тимчука посмертно нагородили орденом "За мужність"

Президент Володимир Зеленський нагородив депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт") орденом "За мужність" 3-го ступеня посмертно.

Про це йдеться в указі Президента №470 від 27 червня, передають Українські Новини.

"Нагородити орденом "За мужність" III ступеня Тимчука Дмитра Борисовича (посмертно) - народного депутата України", - сказано в ньому.

Цим документом за значний внесок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток української держави, багаторічну сумлінну працю та вагомі професійні досягнення, а також особисті заслуги в подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи нагороджені орденом "За заслуги" 1-го ступеня - 1 людина, орденом "За заслуги" 2-го ступеня - 5 людей, орденом "За заслуги" 3-го ступеня - 14 осіб, Орденом княгині Ольги 3-го ступеня - 3 людини, медаллю "За працю і звитягу" - 2 людини.

Також Президент присвоїв кільком громадянам звання Заслуженого вчителя, Заслуженого донора, Заслуженого лікаря та інші.

Як повідомляли Українські Новини, похорон Дмитра Тимчука пройшов 22 червня у Бердичеві Житомирської області, на його батьківщині.

Тим часом Нацполіція почала розслідувати загибель депутата Тимчука як вбивство.

Раніше стало відомо, що Тимчук під час загибелі був у тверезому стані.