Освобожденные из плена украинцы прибыли в Минск

Четверо граждан Украины, которых освободили из плена самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики", прибыли с членом политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком в Минск (Беларусь).\r\nОб этом Медчедук сказал на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", передают Українськi Новини.\r\n"Мне передали документы по поводу их освобождения и их украинские паспорта, по которым они вылетят сегодня из Минска и прибудут в Киев. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Самолет нас уже ждет", - сказал он.\r\nПо его словам, в Минск они прилетели из Ростова-на-Дону.\r\nВ пятницу были освобождены Эдуард Михеев - один из восьмерых бойцов, которых 22 мая боевики взяли в плен в районе Новотроицкого, и трое военнослужащих Вооруженных сил: Яков Веремейчик, Дмитрий Великий и Максим Горяинов.\r\nМедведчук отметил, что он не ожидает двусторонних обменов в ближайшее время.\r\n"Я понимал, что власть не собирается делать обмены, а значит с властью этого делать нельзя, и речь может идти об одностороннем акте... Как будет действовать новая власть, мне неизвестно, но с учетом вчерашней реакции господина Зеленского, мне слабо верится в то, что такие освобождения и обмены продолжатся", - сказал он.\r\nПолитик заверил, что освобождение пленных никак не связано с выборами.\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" на переговорах с членом политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком решили освободить 4 украинских пленных.\r\nРанее Зеленский заявил,что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен в формате "10 на 10" или "15 на 15". Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор заявил, что Америка поддерживает эту инициативу, но у россиян другое видение.\r\nТем временем Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков.