Освобожденные из плена украинцы прибыли в Минск

Четверо граждан Украины, которых освободили из плена самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики", прибыли с членом политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком в Минск (Беларусь).

Об этом Медчедук сказал на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", передают Українськi Новини.

"Мне передали документы по поводу их освобождения и их украинские паспорта, по которым они вылетят сегодня из Минска и прибудут в Киев. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Самолет нас уже ждет", - сказал он.

По его словам, в Минск они прилетели из Ростова-на-Дону.

В пятницу были освобождены Эдуард Михеев - один из восьмерых бойцов, которых 22 мая боевики взяли в плен в районе Новотроицкого, и трое военнослужащих Вооруженных сил: Яков Веремейчик, Дмитрий Великий и Максим Горяинов.

Медведчук отметил, что он не ожидает двусторонних обменов в ближайшее время.

"Я понимал, что власть не собирается делать обмены, а значит с властью этого делать нельзя, и речь может идти об одностороннем акте... Как будет действовать новая власть, мне неизвестно, но с учетом вчерашней реакции господина Зеленского, мне слабо верится в то, что такие освобождения и обмены продолжатся", - сказал он.

Политик заверил, что освобождение пленных никак не связано с выборами.

Как сообщали Українські Новини, в четверг самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" на переговорах с членом политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком решили освободить 4 украинских пленных.

Ранее Зеленский заявил,что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен в формате "10 на 10" или "15 на 15". Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор заявил, что Америка поддерживает эту инициативу, но у россиян другое видение.

Тем временем Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков.