подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
28 июня 2019, пятница, 15:15 1154
Политика 2019-06-28T16:00:01+03:00
Українські Новини
Освобожденные из плена украинцы прибыли в Минск

Освобожденные из плена украинцы прибыли в Минск

Четверо граждан Украины, которых освободили из плена самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики", прибыли с членом политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком в Минск (Беларусь).

Об этом Медчедук сказал на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", передают Українськi Новини.

"Мне передали документы по поводу их освобождения и их украинские паспорта, по которым они вылетят сегодня из Минска и прибудут в Киев. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. Самолет нас уже ждет", - сказал он.

По его словам, в Минск они прилетели из Ростова-на-Дону.

В пятницу были освобождены Эдуард Михеев - один из восьмерых бойцов, которых 22 мая боевики взяли в плен в районе Новотроицкого, и трое военнослужащих Вооруженных сил: Яков Веремейчик, Дмитрий Великий и Максим Горяинов.

Медведчук отметил, что он не ожидает двусторонних обменов в ближайшее время.

"Я понимал, что власть не собирается делать обмены, а значит с властью этого делать нельзя, и речь может идти об одностороннем акте... Как будет действовать новая власть, мне неизвестно, но с учетом вчерашней реакции господина Зеленского, мне слабо верится в то, что такие освобождения и обмены продолжатся", - сказал он.

Политик заверил, что освобождение пленных никак не связано с выборами.

Как сообщали Українські Новини, в четверг самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" на переговорах с членом политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком решили освободить 4 украинских пленных.

Ранее Зеленский заявил,что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен в формате "10 на 10" или "15 на 15". Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор заявил, что Америка поддерживает эту инициативу, но у россиян другое видение.

Тем временем Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков.

Больше новостей о: Пленные Виктор Медведчук обмен пленными возвращение на родину

Архив
Новости
Тымчука посмертно наградили орденом "За мужество" 16:10
У кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого оказалось двойное гражданство, - СМИ 15:40
Освобожденные из плена украинцы прибыли в Минск 15:15
"Слуга народа" обязала своих кандидатов ходить в Раду, голосовать как скажут и сложить мандат за нарушения 14:50 Документ
Насалик ждет топ-менеджера "Нефтегаза" на "бой" в прямом эфире 14:20
больше новостей
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
Жара готовит реванш: синоптик дала прогноз на День Конституции и начало июля 06:00 Карта
День Конституции-2019: где провести праздничные выходные в Киеве 06:00
Иво Бобул баллотируется в депутаты Верховной Рады 12:30
Делегации семи стран в ПАСЕ объявили о демарше 08:51
больше новостей
Игорь Гужва
Суд отменил розыск главреда "Страны" Гужвы 07:00 Документ
В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде 06:00 Карта
Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии 16:53
Кандидат на должность главы черкасской ОГА Шевченко в 2017 году купил квартиру в России 08:28
Кабмин одобрил все кандидатуры губернаторов Зеленского, среди которых три бизнесмена 16:36 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok