підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
28 червня 2019, пʼятниця, 15:15 60
Політика 2019-06-28T17:45:02+03:00
Українські Новини
Звільнені з полону українці прибули в Мінськ

Звільнені з полону українці прибули в Мінськ

Четверо громадян України, яких звільнили з полону самопроголошені Донецька і Луганська "народні республіки", прибули з членом політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком в Мінськ (Білорусь).

Про це Медчедук сказав на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", передають Українські Новини.

"Мені передали документи з приводу їх звільнення і їхні українські паспорти, за якими вони вилетять сьогодні з Мінська і прибудуть до Києва. Я думаю, що це станеться найближчим часом. Літак нас вже чекає", - сказав він.

З його слів, в Мінськ вони прилетіли з Ростова-на-Дону.

У п'ятницю були звільнені Едуард Міхєєв і троє військовослужбовців Збройних сил: Яків Веремейчик, Дмитро Великий і Максим Горяїнов.

Медведчук зазначив, що він не очікує двосторонніх обмінів найближчим часом.

"Я розумів, що влада не збирається робити обміни, а значить з владою цього робити не можна, і може йтися про односторонні акти... Як буде діяти нова влада, мені невідомо, але з урахуванням вчорашньої реакції пана Зеленського, мені слабо віриться в то, що такі звільнення та обміни продовжаться", - сказав він.

Політик запевнив, що звільнення полонених ніяк не пов'язане з виборами.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер самопроголошені Донецька і Луганська "народні республіки" на переговорах з членом політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком вирішили звільнити 4 українських полонених.

Раніше Зеленський заявив,що для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі варто було б провести обмін у форматі "10 на 10" або "15 на 15". Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Америка підтримує цю ініціативу, але у росіян інше бачення.

Тим часом Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків.

Більше новин про: полонені Віктор Медведчук Обмін полоненими

Архів
Новини
Україна не встигне підписати газовий контракт до кінця року, - "Газпром" 17:41
У партії Порошенка заявили про підготовку обшуків в її офісі 17:10
Засуджений у Криму Балух знову оголосив голодування 16:40
Тимчука посмертно нагородили орденом "За мужність" 16:10
У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ 15:40
більше новин
На Київщині спалено 3 автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків 11:48
Путін і Трамп. Скріншот: The White House/Twitter
Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні 10:40
Українці хочуть бачити прем'єром Бойка, Тимошенко або Гройсмана, - соцопитування 11:34
Націоналісти чекають реакції Зеленського на зустріч Медведчука з лідерами сепаратистів 20:40
Делегації семи країн в ПАРЄ оголосили про демарш 08:51
більше новин
Реалізація конституційних прав українців залежить від прийняття законів про всеукраїнські та місцеві референдуми, – Шлапак 15:50
Українці хочуть бачити прем'єром Бойка, Тимошенко або Гройсмана, - соцопитування 11:34
Іво Бобул балотується у депутати Верховної Ради 12:30
Кандидат на посаду голови черкаської ОДА Шевченко в 2017 році купив квартиру в Росії 08:28
Партіям, які пройдуть у Раду, повернуть гроші за агітацію 12:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok