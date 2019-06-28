Звільнені з полону українці прибули в Мінськ

Четверо громадян України, яких звільнили з полону самопроголошені Донецька і Луганська "народні республіки", прибули з членом політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком в Мінськ (Білорусь).

Про це Медчедук сказав на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", передають Українські Новини.

"Мені передали документи з приводу їх звільнення і їхні українські паспорти, за якими вони вилетять сьогодні з Мінська і прибудуть до Києва. Я думаю, що це станеться найближчим часом. Літак нас вже чекає", - сказав він.

З його слів, в Мінськ вони прилетіли з Ростова-на-Дону.

У п'ятницю були звільнені Едуард Міхєєв і троє військовослужбовців Збройних сил: Яків Веремейчик, Дмитро Великий і Максим Горяїнов.

Медведчук зазначив, що він не очікує двосторонніх обмінів найближчим часом.

"Я розумів, що влада не збирається робити обміни, а значить з владою цього робити не можна, і може йтися про односторонні акти... Як буде діяти нова влада, мені невідомо, але з урахуванням вчорашньої реакції пана Зеленського, мені слабо віриться в то, що такі звільнення та обміни продовжаться", - сказав він.

Політик запевнив, що звільнення полонених ніяк не пов'язане з виборами.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер самопроголошені Донецька і Луганська "народні республіки" на переговорах з членом політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком вирішили звільнити 4 українських полонених.

Раніше Зеленський заявив,що для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі варто було б провести обмін у форматі "10 на 10" або "15 на 15". Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Америка підтримує цю ініціативу, але у росіян інше бачення.

Тим часом Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків.