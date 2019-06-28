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28 червня 2019, пʼятниця, 12:44 37
Президент 2019-06-28T15:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський дав громадянство 14 іноземцям за захист територіальної цілісності України

Зеленський дав громадянство 14 іноземцям за захист територіальної цілісності України

Український паспорт. Фото: newsroom.kh
Український паспорт. Фото: newsroom.kh

Президент Володимир Зеленський надав українське громадянство 14 іноземцям, які захищали територіальну цілісність України після своєї заяви про те, що він готовий надати українське громадянство всім, хто буде працювати на благо України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Згідно з документом, українські паспорти отримають 14 осіб", - сказано в ньому.

В громадянство України прийняті Дмитро Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джаліл, Тачі Джафаров, Рудольф Єгоренко, Тенгіз Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерій Колот, Мераб Концелідзе, Мамука Музашвілі, Юрій Савілов, Леване Хуцишвілі, Арсланбек Карімов і Юлія Толопа.

Президент запевнив, що це лише перші рішення про надання громадянства особам, що захищали суверенітет і територіальну цілісність України.

Наступні будуть прийняті після надходження матеріалів від Міграційної служби та їх розгляду в установленому порядку.

Він також наголосив, що відтепер з боку Президента не буде штучного гальмування або затягування цього процесу, як це було в минулі роки.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам.

Тим часом іноземці-добровольці зможуть отримувати громадянство України за спрощеною процедурою.

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