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27 июня 2019, четверг, 23:00 219
Президент 2019-06-27T23:32:11+03:00
Українські Новини
Зеленский рассказал, что сделал, чтобы Россия не возвращалась в ПАСЕ

Зеленский рассказал, что сделал, чтобы Россия не возвращалась в ПАСЕ

Владимир Зеленский. Скриншот: АП/Facebook
Владимир Зеленский. Скриншот: АП/Facebook

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обращения к нему народных депутов по поводу решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении полномочий российской делегации, поинтересовавшись, что они сделали для того, чтобы этого возвращения не произошло и рассказал, что сделал сам.

Об этом Зеленский сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу, что я сделал, то я могу обратиться к ним: что они сделали, чтобы этого не произошло?" - спросил Президент.

Зеленский добавил, что в ходе визитов в Брюссель, Париж и Берлин встречался не только с французским Президентом Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель, но имел по 7 встреч в день, на каждой из которых поднимал этот вопрос.

"Поверьте мне, каждый из этих людей, с кем я встречался, говорил мне: "Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ - это площадка для переговоров". То есть это решение было уже давно у каждого принято. Я делал все, что я могу, но все это постфактум", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский заявлял, что оснований для возвращения России в ПАСЕ нет.

Тем временем делегации семи стран в ПАСЕ объявили о демарше.

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