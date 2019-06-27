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27 червня 2019, четвер, 21:06 45 Документ
Зовнішня політика 2019-06-27T21:15:03+03:00
Українські Новини
Хтось в Офісі Президента банально попався в пастку, - Клімкін про звільнення моряків

Хтось в Офісі Президента банально попався в пастку, - Клімкін про звільнення моряків

Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Росія без проблем може завершити всі внутрішні процеси, необхідні для звільнення моряків і, на його думку, "хтось в Офісі Президента банально попався в пастку".

Про це Клімкін заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Росія без проблем може завершити всі внутрішні процеси, необхідні для звільнення моряків, у тому числі в рамках діючих і для нас, і для них багатосторонніх документів. Ми в курсі, що коли їм дійсно потрібно, вони цим спокійно користуються. Пастка була підготовлена для наших моряків, для нашої юридичної та дипломатичної команди, для керівництва країни. На жаль, схоже, що хтось в Офісі Президента банально попався", - написав Клімкін.

До свого повідомлення Клімкін прикріпив дві дипломатичні ноти.

Першу, російську, він назвав примітивною пасткою, друга - українська відповідь, що "викриває приховані мотиви РФ".

Клімкін заявляє, що Росія і не приховує, що не хоче виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

"Замість цього вона: а) вимагає від нас визнати, що наші моряки могли скоїти злочин, б) схиляє нас до визнання правомірності судового процесу над ними за російським законодавством, в) запрошує прогнутися перед кримінально-процесуальним кодексом РФ, а заодно і побічно визнати окупацію Криму", - написав він.

Він вважає, що повестися на подібну дипломатичну пастку - значить зганьбити моряків, які протягом півроку наполягають на тому, що Росія не має права їх судити.

"Викладена в нашій ноті аргументація - це позиція, яку ми спільно з міжнародними партнерами відстоюємо з першого дня після їх захоплення. Політично і в міжнародних судах. Кому не подобається, може спробувати її змінити", - наголосив міністр.

Він зазначив, що МЗС робить усе, щоб зустріч Президента Росії Володимира Путіна з Президентом США Дональдом Трампом в Осаці була результативною і Росія пояснила світу, як вона виконає свої міжнародні зобов'язання і поверне українських моряків додому.

Документи: Pavlo Klimkin/FacebookДокументи: Pavlo Klimkin/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків.

Він відповів Зеленському, що більше не буде йому допомагати боротися з РФ.

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