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27 июня 2019, четверг, 17:36 73
Президент 2019-06-27T17:46:07+03:00
Українські Новини
Зеленский предложил спросить у Медведчука, почему он поднимает вопрос возвращения пленных под выборы

Зеленский предложил спросить у Медведчука, почему он поднимает вопрос возвращения пленных под выборы

Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/YouTube
Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/YouTube

Президент Владимир Зеленский предложил спросить у члена политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука, почему он поднимает вопрос возвращения пленных под досрочные выборы Верховной Рады, которые состоятся 21 июля.

Об этом Зеленский сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Почему поднимается вопрос возвращения пленных, прекращения войны с его (Виктора Медведчука) стороны только под выборы, спросите у него", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что никогда не общался с Медведчуком и не понимает, почему должны быть посредники у независимого государства.

"Он знает мое отношение к этому вопросу", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в четверг самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" на переговорах с членом политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком решили освободить 4 украинских пленных.

В четверг должны быть освобождены Эдуард Михеев и трое военнослужащих Вооруженных сил: Яков Веремейчик, Дмитрий Великий и Максим Горяинов.

Ранее Зеленский заявил,что для начала процесса деэскалации ситуации на Донбассе стоило бы произвести обмен в формате "10 на 10" или "15 на 15". Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор заявил, что Америка поддерживает эту инициативу, но у россиян другое видение.

Тем временем Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков.

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