Зеленський запропонував запитати у Медведчука, чому він піднімає питання повернення полонених під вибори

Президент Володимир Зеленський запропонував запитати у члена політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, чому він підіймає питання повернення полонених під дострокові вибори Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Про це Зеленський сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Чому підіймається питання повернення полонених, припинення війни з його (Віктора Медведчука) сторони тільки під вибори, запитайте у нього", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що ніколи не спілкувався з Медведчуком і не розуміє, чому повинні бути посередники у незалежної держави.

"Він знає моє ставлення до цього питання", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в четвер самопроголошені Донецька і Луганська "народні республіки" на переговорах із членом політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком вирішили звільнити 4 українських полонених.

У четвер мають бути звільнені Едуард Міхєєв і троє військовослужбовців Збройних сил: Яків Веремейчик, Дмитро Великий і Максим Горяїнов.

Раніше Зеленський заявив, що для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі слід було б зробити обмін у форматі "10 на 10" або "15 на 15". Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Америка підтримує цю ініціативу, але у росіян інше бачення.

Тим часом Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповів на ноту про повернення українських моряків.