Санкции против Росии продлили до 2020

Европейский Союз продлил санкции, направленные на отдельные экономические отрасли России, до 31 января 2020 года.\r\nОб этом говорится в пресс-релизе совета ЕС, передают Українськi Новини.\r\n"27 июня 2019 года совет продлил экономические санкции против определенных секторов российской экономики до 31 января 2020 года", - написано в нем.\r\nОтмечается, что продление санкций связано с выполнением "минских соглашений".\r\nСовет также призвал к срочному возобновлению переговоров с целью осуществления "минских соглашений" и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами.\r\nВ этом контексте лидеры ЕС единогласно согласились сохранить экономические санкции против России.\r\nЭти меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.\r\nПервоначально санкции были введены 31 июля 2014 года на 1 год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и усилились в сентябре 2014 года.\r\nСанкции включают в себя: ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, имеющих долю в большинстве российских компаний, и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний; введение запрета на экспорт и импорт оружия; установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных военных потребителей в России; ограничение доступа России к некоторым особо важным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.\r\nВ дополнение к данным экономическим санкциям ЕС также ввел целевые индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет на выдачу виз и замораживание активов, в настоящее время против 170 человек и 44 субъектов до 15 сентября 2019 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в декабре 2018 года ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019 года.\r\nЕвропейский Союз продлил санкции, направленные на отдельные экономические отрасли России, до 31 января 2020 года.\r\nОб этом говорится в пресс-релизе совета ЕС, передают Українськi Новини.\r\n"27 июня 2019 года совет продлил экономические санкции против определенных секторов российской экономики до 31 января 2020 года", - написано в нем.\r\nОтмечается, что продление санкций связано с выполнением "минских соглашений".\r\nСовет также призвал к срочному возобновлению переговоров с целью осуществления "минских соглашений" и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами.\r\nВ этом контексте лидеры ЕС единогласно согласились сохранить экономические санкции против России.\r\nЭти меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.\r\nПервоначально санкции были введены 31 июля 2014 года на 1 год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и усилились в сентябре 2014 года.\r\nСанкции включают в себя: ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, имеющих долю в большинстве российских компаний, и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний; введение запрета на экспорт и импорт оружия; установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных военных потребителей в России; ограничение доступа России к некоторым особо важным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.\r\nВ дополнение к данным экономическим санкциям ЕС также ввел целевые индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет на выдачу виз и замораживание активов, в настоящее время против 170 человек и 44 субъектов до 15 сентября 2019 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, регламентный комитет ПАСЕ направил вопрос о возвращении российской делегации полномочий на рассмотрение в "Венецианскую комиссию".\r\nРанее Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.\r\nТем временем был обнародован список стран, проголосовавших в ПАСЕ за возвращение России.