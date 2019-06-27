Санкции против Росии продлили до 2020

Европейский Союз продлил санкции, направленные на отдельные экономические отрасли России, до 31 января 2020 года.

Об этом говорится в пресс-релизе совета ЕС, передают Українськi Новини.

"27 июня 2019 года совет продлил экономические санкции против определенных секторов российской экономики до 31 января 2020 года", - написано в нем.

Отмечается, что продление санкций связано с выполнением "минских соглашений".

Совет также призвал к срочному возобновлению переговоров с целью осуществления "минских соглашений" и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами.

В этом контексте лидеры ЕС единогласно согласились сохранить экономические санкции против России.

Эти меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.

Первоначально санкции были введены 31 июля 2014 года на 1 год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и усилились в сентябре 2014 года.

Санкции включают в себя: ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, имеющих долю в большинстве российских компаний, и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний; введение запрета на экспорт и импорт оружия; установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных военных потребителей в России; ограничение доступа России к некоторым особо важным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

В дополнение к данным экономическим санкциям ЕС также ввел целевые индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет на выдачу виз и замораживание активов, в настоящее время против 170 человек и 44 субъектов до 15 сентября 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2018 года ЕС продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019 года.

Европейский Союз продлил санкции, направленные на отдельные экономические отрасли России, до 31 января 2020 года.

Об этом говорится в пресс-релизе совета ЕС, передают Українськi Новини.

"27 июня 2019 года совет продлил экономические санкции против определенных секторов российской экономики до 31 января 2020 года", - написано в нем.

Отмечается, что продление санкций связано с выполнением "минских соглашений".

Совет также призвал к срочному возобновлению переговоров с целью осуществления "минских соглашений" и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами.

В этом контексте лидеры ЕС единогласно согласились сохранить экономические санкции против России.

Эти меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.

Первоначально санкции были введены 31 июля 2014 года на 1 год в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и усилились в сентябре 2014 года.

Санкции включают в себя: ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, имеющих долю в большинстве российских компаний, и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний; введение запрета на экспорт и импорт оружия; установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных военных потребителей в России; ограничение доступа России к некоторым особо важным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

В дополнение к данным экономическим санкциям ЕС также ввел целевые индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет на выдачу виз и замораживание активов, в настоящее время против 170 человек и 44 субъектов до 15 сентября 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, регламентный комитет ПАСЕ направил вопрос о возвращении российской делегации полномочий на рассмотрение в "Венецианскую комиссию".

Ранее Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

Тем временем был обнародован список стран, проголосовавших в ПАСЕ за возвращение России.