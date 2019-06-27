З полону в "ЛДНР" звільнять чотирьох українців, троє з них - військові: названі прізвища

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук домовився про передачу Україні чотирьох полонених, які утримувалися в "ЛДНР". Троє звільнених з - українські військові. Про це повідомляє 112.

Прямі переговори між Віктором Медведчуком і ватажками "ЛДНР" Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником відбулися сьогодні в Мінську. Вони обговорювали виконання Мінських угод.

В результаті переговорів бойовики передадуть Києву військового Дмитра Великого. Його взяли в полон 11 вересня 2016 року. Згодом засудили до 15 років позбавлення волі нібито за тероризм.

Повернеться в Україну Яків Веремейчик, якого бойовики взяли в полон 25 травня 2018 року, на нього бойовики завели кілька карних справ.

Третім військовим, якого звільнять, стане Максим Горяїнов, старшина 53 ОМБр. Його взяли в полон 25 травня 2019 року і вже встигли провести суд, який призначив бійцеві 15 років позбавлення волі. Нагадаємо, що Максим Горяїнов - один із восьми бійців, яких 22 травня бойовики взяли в полон у районі Новотроїцького. Бійці разом зі старшиною, рухаючись на вантажівці, помилково відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію, де їх і затримали НВФ.

Звільнений з полону також Едуард Міхєєв. Його взяли в полон 16 жовтня 2017 року, засудили нібито за держзраду і засудили до 12 років позбавлення волі.

Всі вони будуть передані українській стороні завтра, 28 червня.

Нагадаємо, що США підтримують запропоновану Зеленським формулу обміну полоненими.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що для початку процесу деескалації ситуації на Донбасі варто було б провести обмін заручниками у форматі 10 на 10 або 15 на 15, чому також може посприяти зустріч у "нормадском форматі" на липень.