Першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру став Баранецький

Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником глави Служби безпеки України і керівником Антитерористичного центру при СБУ Руслана Баранецького.

Про це йдеться в указах №462 та 463 від 26 червня, передають Українські Новини.

У 2014 році Баранецький в статусі полковника служив в органах СБУ і був нагороджений колишнім Президентом Петром Порошенком орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності.

Згідно з відкритими джерелами, після цього він отримав звання генерал-майора і працював начальником внутрішньої безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби.

Зеленський також указами №459-461 звільнив трьох начальників департаментів СБУ департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олександра Климчука, департаменту захисту національної державності Данила Доценка і департаменту оперативно-технічних заходів Максима Ємельяненка.

Як повідомляли Українські Новини, виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов, якого Володимир Зеленський призначив указом від 22 травня, розповів про свою сім'ю, зокрема, про те, що його дружина - громадянка Росії.