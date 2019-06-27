Будущий глава Одесской области при милионных доходах не имеет собственного жилья

Кандидат на должность председателя Одесской областной государственной администрации, бизнесмен Андрей Андрейчиков задекларировал 3,1 млн гривен, а его жена писательница Елена Андрейчикова - 13 тыс. гривен доходов, 3 квартиры в Одессе и 5 книг за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини.

54 050 его дохода составила зарплата на его предприятии, 3 млн гривен - доход от предпринимательской деятельности, 42 100 гривен - доход от аренды имущества.

Основную часть дохода жены составило роялти.

Своей недвижимости у Андрейчикова нет, а его жена кроме квартир владеет нежилым помещением в Одессе.

В собственности кандидата автомобиль Mercedes-Benz S500L 4matic, 2 грузовика Daf и грузовик SCANIA и два грузовых прицепа, а у жены - Mercedes-Benz CLS500 и катер Regal 1900.

Андрей Андрейчиков. Фото: Лиманская правда

Также Елена Андрейчикова задекларировала наручные часы, золотое кольцо, инкрустированое мелкими бриллиантами, золотую подвеску, инкрустированную мелкими бриллиантами и такие же сережки.

В декларации указано ее авторское право на книги "Жінки як жінки", "Залишитися вдома в понеділок", "Таємне понеділкування", "Акули теж займаються коханням", "Шизік".

Наличными Андрейчиков хранит 1,2 млн гривен и 110 тыс. долларов, а супруга - 280 тыс. гривен и 26 тыс. долларов.

Он является конечным бенефициаром компаний "Балкер", Мисливець 2007" и "ІНТЕЛТЕХ", а также членом Украинской ассоциации вторичных металлов и ресурсов.

После обнародования перечня кандидатур на должности глав ОГА журналисты обвинили Андрейчикова в поставках металлолома в непризнанное Приднестровье и финансировании пророссийских сепаратистов.

Как сообщали Українськi Новини, перед заседанием правительства 26 июня вице-премьер Павел Розенко обнародовал перечень кандидатур, внесенных на должности губернаторов 8 областей. Среди них - Андрей Андрейчиков.

Все кандидатуры были одобрены в закрытом режиме несмотря на то, что некоторые члены правительства настаивали на публичном обсуждении.

Зеленский хочет сменить всех губернаторов.