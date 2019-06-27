Будущий глава Одесской области при милионных доходах не имеет собственного жилья

Кандидат на должность председателя Одесской областной государственной администрации, бизнесмен Андрей Андрейчиков задекларировал 3,1 млн гривен, а его жена писательница Елена Андрейчикова - 13 тыс. гривен доходов, 3 квартиры в Одессе и 5 книг за 2018 год.\r\nОб этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини.\r\n54 050 его дохода составила зарплата на его предприятии, 3 млн гривен - доход от предпринимательской деятельности, 42 100 гривен - доход от аренды имущества.\r\nОсновную часть дохода жены составило роялти.\r\nСвоей недвижимости у Андрейчикова нет, а его жена кроме квартир владеет нежилым помещением в Одессе.\r\nВ собственности кандидата автомобиль Mercedes-Benz S500L 4matic, 2 грузовика Daf и грузовик SCANIA и два грузовых прицепа, а у жены - Mercedes-Benz CLS500 и катер Regal 1900.\r\n\r\nАндрей Андрейчиков. Фото: Лиманская правда\r\nТакже Елена Андрейчикова задекларировала наручные часы, золотое кольцо, инкрустированое мелкими бриллиантами, золотую подвеску, инкрустированную мелкими бриллиантами и такие же сережки.\r\nВ декларации указано ее авторское право на книги "Жінки як жінки", "Залишитися вдома в понеділок", "Таємне понеділкування", "Акули теж займаються коханням", "Шизік".\r\n\r\nНаличными Андрейчиков хранит 1,2 млн гривен и 110 тыс. долларов, а супруга - 280 тыс. гривен и 26 тыс. долларов.\r\nОн является конечным бенефициаром компаний "Балкер", Мисливець 2007" и "ІНТЕЛТЕХ", а также членом Украинской ассоциации вторичных металлов и ресурсов.\r\nПосле обнародования перечня кандидатур на должности глав ОГА журналисты обвинили Андрейчикова в поставках металлолома в непризнанное Приднестровье и финансировании пророссийских сепаратистов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, перед заседанием правительства 26 июня вице-премьер Павел Розенко обнародовал перечень кандидатур, внесенных на должности губернаторов 8 областей. Среди них - Андрей Андрейчиков.\r\nВсе кандидатуры были одобрены в закрытом режиме несмотря на то, что некоторые члены правительства настаивали на публичном обсуждении.\r\nЗеленский хочет сменить всех губернаторов.