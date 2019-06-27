Майбутній глава Одеської області при мільйонних доходах не має власного житла

Кандидат на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації, бізнесмен Андрій Андрейчиков задекларував 3,1 млн гривень, а його дружина-письменниця Олена Андрейчикова - 13 тис. гривень доходів, 3 квартири в Одесі та 5 книжок за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

54 050 його доходу склала заробітна плата на його підприємстві, 3 млн гривень - дохід від підприємницької діяльності, 42 100 гривень - дохід від оренди майна.

Основну частину доходу дружини склало роялті.

Своєї нерухомості у Андрійчикова немає, а його дружина крім квартир володіє нежитловим приміщенням в Одесі.

У власності кандидата автомобіль Mercedes-Benz S500L 4matic, 2 вантажівки Daf і вантажівка SCANIA і два вантажних причепа, а у дружини - Mercedes-Benz CLS500 і катер Regal 1900.

Андрій Андрейчиков. Фото: Лиманська правда

Також Олена Андрейчикова задекларувала наручний годинник, золоту обручку, інкрустировану дрібними діамантами, золоту підвіску, інкрустовану дрібними діамантами і такі ж сережки.

У декларації зазначено її авторське право на книги "Жінки як жінки", "Залишитися вдома в понеділок", "Таємне понеділкування", "Акули теж займаються коханням", "Шизік".

Готівкою Андрейчиков зберігає 1,2 млн гривень та 110 тис. доларів, а дружина - 280 тис. гривень та 26 тис. доларів.

Він є кінцевим бенефіціаром компаній "Балкер", Мисливець 2007" і "ІНТЕЛТЕХ", а також членом Української асоціації вторинних металів і ресурсів.

Після оприлюднення переліку кандидатур на посади голів ОДА журналісти звинуватили Андрійчикова в постачанні металолому в невизнане Придністров'я і фінансуванні проросійських сепаратистів.

Як повідомляли Українські Новини, перед засіданням уряду 26 червня віце-прем'єр Павло Розенко оприлюднив перелік кандидатур, внесених на посади губернаторів 8 областей. Серед них - Андрій Андрейчиков.

Всі кандидатури були схвалені в закритому режимі незважаючи на те, що деякі члени уряду наполягали на публічному обговоренні.

Зеленський хоче змінити всіх губернаторів.