По всей территории Украины объявили чрезвычайную пожароопасность

Наивысший уровень пожарной опасности сохранится в Украине в четверг, 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 27 июня в Украине, кроме западных и большинства районов Житомирской области, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - отметили в ведомстве.

По Киеву и Киевской области 27 июня также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Спасатели отмечают, что из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Как сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

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Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.