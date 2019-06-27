По всей территории Украины объявили чрезвычайную пожароопасность

Наивысший уровень пожарной опасности сохранится в Украине в четверг, 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.\r\n"По прогнозу Укргидрометцентра, 27 июня в Украине, кроме западных и большинства районов Житомирской области, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - отметили в ведомстве.\r\nПо Киеву и Киевской области 27 июня также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.\r\nСпасатели отмечают, что из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.\r\nКак сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.\r\nТем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.\r\nРанее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.