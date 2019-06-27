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27 июня 2019, четверг, 11:08 198
Общество 2019-06-27T11:08:13+03:00
Українські Новини
По всей территории Украины объявили чрезвычайную пожароопасность

По всей территории Украины объявили чрезвычайную пожароопасность

Наивысший уровень пожарной опасности сохранится в Украине в четверг, 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 27 июня в Украине, кроме западных и большинства районов Житомирской области, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - отметили в ведомстве.

По Киеву и Киевской области 27 июня также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Спасатели отмечают, что из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Как сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

Тем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

Больше новостей о: Жара Пожароопасность ГосЧС

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