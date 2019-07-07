подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
07 июля 2019, воскресенье, 08:00 50
Жизнь 2019-07-07T09:30:02+03:00
Українські Новини
Правила безопасного отпуска: памятка для туриста

Правила безопасного отпуска: памятка для туриста

Отпуск. Фото: depositphotos
Отпуск. Фото: depositphotos

Лето - время отпусков, красивого загара и хорошего настроения. И так как уже было названо 5 стран, где можно дешево отдохнуть, можно смело отправляться. А чтобы позаботиться о своем здоровье в отпуске, Министерство здравоохранения вместе с сообществом "Микроб и я" подготовили медицинскую памятку для туриста.

Основные правила

  1. Узнать о возможных инфекционных рисках, присущих региону, в который едите.
  2. Позаботиться о медицинской страховке и уточнить у своего врача не нужно ли делать дополнительных прививок.
  3. Взять с собою аптечку с обезболивающим, антисептиком и средствами для защиты от солнца.
  4. Пить воду только в бутылках, если такой возможности нет, то нужно кипятить.
  5. Не глотать воду в бассейне.
  6. Держаться на расстоянии от диких животных. Если кто-то укусил нужно срочно обратиться за медицинской помощью.
  7. Нужно позаботиться о защите от комаров, змей и клещей.
  8. Нельзя делать татуировки, маникюр в салонах, что не вызывают доверия. Можно заразиться ВИЧ, гепатитом В и С.
  9. Заботиться о гигиене, постоянно мыть руки.
  10. Овощи и фрукты нужно не только мыть, но и чистить, если есть сомнения по поводу качества воды.
  11. Нужно избегать уличную еду, быть осторожными с морепродуктами и блюдами с недостаточной термической обработкой.

Основные опасности в путешествиях

  • Диарея, которую могут вызвать новая еда, вода и окружающая среда. В них может содержаться кишечная палочка, кампилобактерии или вирусы, к которым местные жители уже приспособлены.
  • Комары, клещи и мухи, которые могут переносить малярию, лейшманиоз, болезнь Лайма, клещевой энцефалит, желтую лихорадку.
  • Дикие животные, которые могут переносить чуму,вирус Ебола и Марбург.

Напомним, ранее Турция стала самым популярным курортом для украинцев.

Тем временем цены на отдых в Турции значительно повысились.

Также было названо 5 лучших морских курортов Украины.

 

 

Больше новостей о: Отпуск МОЗ Советы Лето безопасный отдых

Архив
Новости
В НКРЭКУ есть путь снижения тарифа "Укрэнерго" на 38%, - эксперт 09:44
Волкер объяснил наращивание Россией войск у границ с Украиной ротацией 09:35
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях 09:06
Отравление, которое может привести к смерти: что нужно знать о ботулизме 09:00
Антонио Лукич. Фото: facebook/antonio.lukich
Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Карловых Варах 08:35
больше новостей
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
ДТП на Одесской трассе. Скриншот видео
На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру 10:40
Ночь на Ивана Купала-2019: традиции и народные приметы 06:30
Порошенко назвал Шария "кремлевским ублюдком", а его фанатов обозвал матерным словом 23:04
В Черниговской области автомобиль упал в реку. Фото: ГосЧС
Под Черниговом автомобиль упал в реку с моста, водитель погиб 10:53
больше новостей
Зеленский привез во Львов главу СБУ для расследования причастности Порошенко к "мусорной блокаде" 14:59
В парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Писаренко 11:46
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского 22:05
В Винницкой области прошел многотысячный крестный ход на месте Калиновского чуда 09:25
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok