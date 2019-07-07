Правила безопасного отпуска: памятка для туриста

Лето - время отпусков, красивого загара и хорошего настроения. И так как уже было названо 5 стран, где можно дешево отдохнуть, можно смело отправляться. А чтобы позаботиться о своем здоровье в отпуске, Министерство здравоохранения вместе с сообществом "Микроб и я" подготовили медицинскую памятку для туриста.\r\nОсновные правила\r\n\r\nУзнать о возможных инфекционных рисках, присущих региону, в который едите.\r\nПозаботиться о медицинской страховке и уточнить у своего врача не нужно ли делать дополнительных прививок.\r\nВзять с собою аптечку с обезболивающим, антисептиком и средствами для защиты от солнца.\r\nПить воду только в бутылках, если такой возможности нет, то нужно кипятить.\r\nНе глотать воду в бассейне.\r\nДержаться на расстоянии от диких животных. Если кто-то укусил нужно срочно обратиться за медицинской помощью.\r\nНужно позаботиться о защите от комаров, змей и клещей.\r\nНельзя делать татуировки, маникюр в салонах, что не вызывают доверия. Можно заразиться ВИЧ, гепатитом В и С.\r\nЗаботиться о гигиене, постоянно мыть руки.\r\nОвощи и фрукты нужно не только мыть, но и чистить, если есть сомнения по поводу качества воды.\r\nНужно избегать уличную еду, быть осторожными с морепродуктами и блюдами с недостаточной термической обработкой.\r\n\r\nОсновные опасности в путешествиях\r\n\r\nДиарея, которую могут вызвать новая еда, вода и окружающая среда. В них может содержаться кишечная палочка, кампилобактерии или вирусы, к которым местные жители уже приспособлены.\r\nКомары, клещи и мухи, которые могут переносить малярию, лейшманиоз, болезнь Лайма, клещевой энцефалит, желтую лихорадку.\r\nДикие животные, которые могут переносить чуму,вирус Ебола и Марбург.\r\n\r\nНапомним, ранее Турция стала самым популярным курортом для украинцев.\r\nТем временем цены на отдых в Турции значительно повысились.\r\nТакже было названо 5 лучших морских курортов Украины.\r\n \r\n