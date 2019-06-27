Кандидат на должность главы черкасской ОГА Шевченко в 2017 году купил квартиру в России

Кандидат на должность председателя Черкасской областной государственной администрации, предприниматель Игорь Шевченко задекларировал 1 млн гривен доходов, 597 тыс. евро наличных и квартиру в России за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українськi Новини.

При этом квартиру в России площадью 104,1 кв. м он приобрел в 2017 году за 427 тыс. гривен.

Также с 2017 года Шевченко в общей собственности с российскими бизнесменами Михаилом Арземановым и Андреем Луневым имеет земельный участок (1 684 кв. м) и нежилое помещение (23,4 кв. м) в России.

Кроме этого, в Черкассах предприниматель владеет жилым домом (162,0 кв. м), земучастком (950 кв. м), нежилым помещением (731,4 кв. м) и арендует земучасток площадью 2 105 кв. м. за 2,7 млн гривен.

У жены предпринимателя Светланы Лебедь в собственности имеется 2 квартиры (67,3 кв. м и 82.3 кв. м) и 2 автомобиля – Kia Rio 2016 года выпуска за 500 тыс. гривен и Audi Q7 2017 года выпуска за 2 млн гривен.

У Шевченко имеется 3 грузовых автомобиля (MAN TGX 18.440, DAF XF 105.460, DAF XF 105.450) общей стоимостью 865 тыс. гривен, 4 полуприцепа-рефрежиратора общей стоимостью 1,1 млн гривен, 2 прицепа за 80 тыс. гривен и легковой автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 2008 года выпуска за 521 тыс. гривен.

Предприниматель является конечным бенефициаром ООО "Легкий экспорт плюс" (Украина) и ЧП "Гермес – Шевченко Игорь" (Италия).

Как сообщали Українські Новини, 26 июня Кабинет Министров одобрил 8 кандидатур Президента Владимира Зеленского на должности глав Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областных государственных администраций.

Ранее Кабмин отказался публично обсуждать кандидатуры Владимира Зеленского на губернаторов.