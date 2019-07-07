Лето - время для заморозки продуктов на зиму: вред или польза

Заморозка продуктов - это обычная практика у всех хозяек, которые хотят на зиму заготовить витамины для всей семьи или, например, запланировать приготовление какого-то блюда на праздники или выходные. Замораживают в основном мясо, рыбу, овощи, фрукты и ягоды, цены на которые в этом году снижаться не будут. Во время заморозки овощей и фруктов часть витаминов и микроэлементов теряется, но это не значительные потери - всего 20-30%, сообщает prozdorove.

Преимущество растительной пищи в том, что она в любом виде полезна, ведь ее главная ценность - пищевые волокна.

Правила заморозки продуктов

Главное условие успешного хранения продуктов - правильная температура в морозильной камере. Если она более -18 ° C, продукты начнут терять влагу, ухудшится их текстура и вкус. За сутки нельзя класть в морозильную камеру много продуктов. Норма - до 1 кг на 8 литров камеры. Иначе температура резко повысится и те продукты, которые были в морозилке ранее могут испортиться. Правильная упаковка. Продукты нужно складывать в контейнеры или в вакуумные пакеты. Можно использовать пленку и фольгу, но заворачивать еду нужно очень плотно. Если не плотно завернуть еду, то в продуктах появятся кристаллы льда и нарушат текстуру продуктов. Жидкие и полужидкие вещества нужно хранить в контейнерах, которые не протекают. Обязательно нужно очищать камеру от льда и снега, ведь они плохо влияют на продукт.

Правила разморозки

Размораживать продукты нужно в холодной воде или в холодильнике. При комнатной температуре запускаются процессы размножения бактерий.

Напомним, ранее подорожал борщевой набор овощей.

Также эксперты спрогнозировали падение цен на продукты в августе.