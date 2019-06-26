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26 червня 2019, середа, 21:47 2
Політика 2019-06-26T22:15:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: У центрі Києва розгорнули 40-метровий кримськотатарський прапор

Фото дня: У центрі Києва розгорнули 40-метровий кримськотатарський прапор

Кримськотатарський прапор в центрі Києва.
Кримськотатарський прапор в центрі Києва.

У Києві 26 червня у рамках святкування Дня кримськотатарського прапору розгорнули 40-метровий прапор небесного кольору із золотою тамгой.

Як повідомляє Крим.Реалії, прапор несли близько 100 чоловік.

Також у Києві відбувся автопробіг та патріотична хода, присвячені Дню кримськотатарського прапора.

Кримськотатарський прапор в центрі Києва.Кримськотатарський прапор в центрі Києва.

Автоколона почала формуватися біля головного корпусу Київського політехнічного інституту Ігоря Сікорського. Встановивши на своїх автомобілях кримськотатарські та українські прапори колона виїхала до центральної вулиці Києва – Хрещатик.

Попереду колони волонтери з різних країн також несли невеликий кримськотатарський прапор, який побував у 28 країнах світу. Після того, як почалася патріотична ходу в бік Майдану, до них приєднався автопробіг, який слідував з ними до місця проведення мітингу, який розпочався о 19:00.

Як повідомляли Українські Новини, у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки, а в Меджлісі розповіли про обшуки, допити та арешти в Криму.

Тим часом Кримські лікарі підсадили укладеного Бекірова на інсулін, що може коштувати йому життя.

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Кримськотатарський прапор в центрі Києва.
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