У Києві 26 червня у рамках святкування Дня кримськотатарського прапору розгорнули 40-метровий прапор небесного кольору із золотою тамгой.

Як повідомляє Крим.Реалії, прапор несли близько 100 чоловік.

Також у Києві відбувся автопробіг та патріотична хода, присвячені Дню кримськотатарського прапора.

Кримськотатарський прапор в центрі Києва.

Автоколона почала формуватися біля головного корпусу Київського політехнічного інституту Ігоря Сікорського. Встановивши на своїх автомобілях кримськотатарські та українські прапори колона виїхала до центральної вулиці Києва – Хрещатик.

Попереду колони волонтери з різних країн також несли невеликий кримськотатарський прапор, який побував у 28 країнах світу. Після того, як почалася патріотична ходу в бік Майдану, до них приєднався автопробіг, який слідував з ними до місця проведення мітингу, який розпочався о 19:00.

Як повідомляли Українські Новини, у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки, а в Меджлісі розповіли про обшуки, допити та арешти в Криму.

Тим часом Кримські лікарі підсадили укладеного Бекірова на інсулін, що може коштувати йому життя.