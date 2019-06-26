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26 июня 2019, среда, 17:02 206
Выборы 2019-06-26T18:00:02+03:00
Українські Новини
В избирательный список ОБ включены 13 сотрудников предприятий Ахметова

В избирательный список ОБ включены 13 сотрудников предприятий Ахметова

Ринат Ахметов. Фото: liga.net
Ринат Ахметов. Фото: liga.net

В избирательный список политической партии "Оппозиционный блок" на досрочных парламентских выборах включены 13 сотрудников предприятий, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову.

Об этом говорится на веб-сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

А именно это сотрудники 3 предприятий: металлургического комбината "Запорожсталь", энергохолдинга ДТЭК и "Метинвест Холдинг":

  • №6 Шурма Ростислав Игоревич (генеральный директор ОАО "Запорожсталь");
  • №21 Носулько Юлия Дмитриевна (руководитель департамента по регуляторной политике, ООО "ДТЭК");
  • №24 Тевелев Дмитрий Михайлович (советник генерального директора ООО "Метинвест Холдинг");
  • №40 Кучеренко Александр Александрович (директор по устойчивому развитию, ООО "ДТЭК");
  • №78 Слабишев Олег Вячеславович (начальник цеха содержания непромышленных объектов, ОАО "Запорожсталь");
  • №100 Басан Галина Григорьевна (начальник хозяйственного отдела, ОАО "Запорожсталь");
  • №118 Волков Владимир Валерьевич (инженер 2-й категории управления социальной сферы, ОАО "Запорожсталь");
  • №139 Борисенко Никита Игоревич (начальник участка по обслуживанию и содержанию территории комбината, ОАО "Запорожсталь");
  • №144 Слабишева Оксана Васильевна (инженер по транспорту, ОАО "Запорожсталь");
  • №168 Каранда Ольга Александровна (распределитель работ цеха содержания непромышленных объектов, ОАО "Запорожсталь");
  • №182 Тихонова Татьяна Анатольевна (распределитель работ хозяйственного отдела, ОАО "Запорожсталь");
  • №205 Неживой Роман Юрьевич (старший мастер, ОАО "Запорожсталь");
  • №221 Черняев Андрей Викторович (мастер зеленого хозяйства, ОАО "Запорожсталь").

Как сообщали Українські Новини, 26 июня социологическая группа "Рейтинг", сообщила, что рейтинг популярности партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко уже в 7 раз выше рейтинга "Оппозиционный блока - партия мира и развития" Рината Ахметова.

Ахметов оплатил 200 автомобилей "скорой медицинской помощи", которые подарил детским больницам Президент Владимир Зеленский.

Также Зеленский заявил, что договорился с украинскими бизнесменами: с Виктором Пинчуком - о финансовой поддержке военных, с Ринатом Ахметовым - медицины и автодорог Донбасса, с Коломойским - инфраструктуры, но он еще об этом не знает.

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