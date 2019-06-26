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26 июня 2019, среда, 13:24 88
Выборы 2019-06-26T13:25:10+03:00
Українські Новини
Восемь Зеленских баллотируются в депутаты на выборах Рады, - ЦИК

Восемь Зеленских баллотируются в депутаты на выборах Рады, - ЦИК

ЦИК.
ЦИК.

Восемь кандидатов с фамилией Зеленский баллотируются в депутаты на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук на брифинге, передают Українськi Новини.

"Восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчествами баллотируются на разных округах", - сказала она.

При этом Слипачук заверила, что эти кандидаты не используют технологию "двойников", а действительно имеют такую фамилию.

"Это не клоны. Это реальные люди. Это не те лица, которые меняли свою фамилию. Это легко проверить. Во-первых, мы получали информацию о смене фамилии. Во-вторых, указывается информация о родителях. Если они Зеленские, то и кандидат - Зеленский", - сообщила она.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК зарегистрировал 21 партию и 3 171 кандидата в округах на внеочередные выборы Рады 21 июля. Также ЦИК зарегистрировал 841 мажоритарщика и 339 кандидатов по спискам партий.

Тем временем партия "Слуга народа" Зеленского попросила ЦИК зарегистрировать ее на выборы Рады.

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