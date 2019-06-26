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26 червня 2019, середа, 12:57 26
Президент 2019-06-26T16:45:04+03:00
Українські Новини
Зеленський пропонує Кабміну призначити членом наглядової ради "Нафтогазу" Абромавічуса

Зеленський пропонує Кабміну призначити членом наглядової ради "Нафтогазу" Абромавічуса

Айварас Абромавічус. Фото: antikor
Айварас Абромавічус. Фото: antikor

Президент Володимир Зеленський пропонує Кабінету Міністрів призначити членом наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Айвараса Абромавічуса.

Про це Українським Новинам повідомили поінформовані джерела в органах влади.

На думку джерела, Абромавічус зможе суміщати свою роботу в наглядових радах як "Укроборонпрому", так і "Нафтогазу".

Як повідомляли Українські Новини, також Зеленський пропонує Кабміну звільнити з посади члена спостережної ради "Нафтогазу" Володимира Демчишина.

12 червня Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому".

Абромавічус в грудні 2014 - квітні 2016 року працював міністром економічного розвитку і торгівлі в уряді Арсенія Яценюка.

Подав у відставку ще в лютому 2016 року, заявивши про тиск з боку депутата Ради Ігоря Кононенка.

Раніше АП засекретила інформацію про громадянство Яреська, Квіташвілі, Деканоїдзе, Згуладзе, Сакварелідзе і Абромавічуса.

Тим часом наглядова рада "Нафтогазу" підписала контракт з головою правління Андрієм Коболєвим на основі умов Кабміну.

Більше новин про: Нафтогаз Кабмін Президент України Володимир Зеленський Наглядова рада "Нафтогазу" Айварас Абромавічус

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