Зеленський пропонує Кабміну призначити членом наглядової ради "Нафтогазу" Абромавічуса

Президент Володимир Зеленський пропонує Кабінету Міністрів призначити членом наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Айвараса Абромавічуса.\r\nПро це Українським Новинам повідомили поінформовані джерела в органах влади.\r\nНа думку джерела, Абромавічус зможе суміщати свою роботу в наглядових радах як "Укроборонпрому", так і "Нафтогазу".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, також Зеленський пропонує Кабміну звільнити з посади члена спостережної ради "Нафтогазу" Володимира Демчишина.\r\n12 червня Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому".\r\nАбромавічус в грудні 2014 - квітні 2016 року працював міністром економічного розвитку і торгівлі в уряді Арсенія Яценюка.\r\nПодав у відставку ще в лютому 2016 року, заявивши про тиск з боку депутата Ради Ігоря Кононенка.\r\nРаніше АП засекретила інформацію про громадянство Яреська, Квіташвілі, Деканоїдзе, Згуладзе, Сакварелідзе і Абромавічуса.\r\nТим часом наглядова рада "Нафтогазу" підписала контракт з головою правління Андрієм Коболєвим на основі умов Кабміну.