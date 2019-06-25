подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
25 июня 2019, вторник, 21:52 7
Внешняя политика 2019-06-25T21:53:32+03:00
Українські Новини
Зеленский на следующей недели посетит Канаду

Зеленский на следующей недели посетит Канаду

Президент Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Канаду 1-3 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"1-3 июля Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто Глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине", - сказано в нем.

Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Также глава государства проведет встречу с украинской общиной в Канаде.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский 17-18 июня посетил Париж и Берлин для встречи с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Тем временем конкретная дата и повестка дня встречи Президента Владимира Зеленского и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пока не определена.

Больше новостей о: Канада Джастин Трюдо Владимир Зеленский

Архив
Новости
Зеленский на следующей недели посетит Канаду 21:52
Акция протеста под посольствами в Киеве. Фото: facebook/Alina Bodnar
Фото дня: в Киеве под посольствами прошли акции против возвращения России в ПАСЕ 21:15
Климкин назвал решении ПАСЕ по России при председательстве Франции "полным mauvais ton" 20:57
Появилась реакция защиты Дмитрия Фирташа на решение Верховного суда Австрии 20:46
На Херсонщине назревает экологическая катастрофа, а на Сумщине рухнула конструкция строящегося моста 20:17 Новости из регионов
больше новостей
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Грозы, град, шквалы и даже смерчи: украинцев предупредили о резкой смене погоды 23:25
больше новостей
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
Регуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100% - НКРЭКУ приняла необходимые постановления 14:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok