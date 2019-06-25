Зеленский на следующей недели посетит Канаду

Президент Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Канаду 1-3 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\n"1-3 июля Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто Глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине", - сказано в нем.\r\nКроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.\r\nТакже глава государства проведет встречу с украинской общиной в Канаде.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский 17-18 июня посетил Париж и Берлин для встречи с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.\r\nТем временем конкретная дата и повестка дня встречи Президента Владимира Зеленского и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пока не определена.