Зеленский на следующей недели посетит Канаду

Президент Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Канаду 1-3 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"1-3 июля Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто Глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине", - сказано в нем.

Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Также глава государства проведет встречу с украинской общиной в Канаде.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский 17-18 июня посетил Париж и Берлин для встречи с Президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Тем временем конкретная дата и повестка дня встречи Президента Владимира Зеленского и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пока не определена.