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25 июня 2019, вторник, 20:57 1776
Внешняя политика 2019-06-25T21:21:26+03:00
Українські Новини
Климкин назвал решении ПАСЕ по России при председательстве Франции "полным mauvais ton"

Климкин назвал решении ПАСЕ по России при председательстве Франции "полным mauvais ton"

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято еще до президентских выборов в Украине, и оно не зависело от развития политической ситуации в стране.

Об этом Климкин написал на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя решение ПАСЕ об упрощении санкционного механизма, что позволит российской делегации вернуться в ассамблею, передают Українські Новини.

"Особенно обидно, что все это произошло при французском председательстве в СЕ (Совете Европы). Быть страной-основателем Нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ каких-либо из выдвинутых условий - это, простите за мой французский, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, Парламентская ассамблея Совета Европы возобновила права России в ассамблее.

Также был обнародован список стран, проголосовавших в ПАСЕ за возвращение России. 

Украина отзывает постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

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