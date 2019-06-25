Климкин назвал решении ПАСЕ по России при председательстве Франции "полным mauvais ton"

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято еще до президентских выборов в Украине, и оно не зависело от развития политической ситуации в стране.

Об этом Климкин написал на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя решение ПАСЕ об упрощении санкционного механизма, что позволит российской делегации вернуться в ассамблею, передают Українські Новини.

"Особенно обидно, что все это произошло при французском председательстве в СЕ (Совете Европы). Быть страной-основателем Нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ каких-либо из выдвинутых условий - это, простите за мой французский, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, Парламентская ассамблея Совета Европы возобновила права России в ассамблее.

Также был обнародован список стран, проголосовавших в ПАСЕ за возвращение России.

Украина отзывает постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.