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25 червня 2019, вівторок, 18:00 21
Зовнішня політика 2019-06-25T19:30:02+03:00
Українські Новини
У Трампа поки не можуть назвати порядок денний і дату зустрічі із Зеленським

У Трампа поки не можуть назвати порядок денний і дату зустрічі із Зеленським

Конкретна дата та порядок денний зустрічі Президента Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа поки не визначена.

Про це журналістам повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передають Українські Новини.

"У нас поки що немає конкретної дати. Як тільки рішення про дату та порядок денний з'явиться, обіцяю повідомити", - сказав він.

Говорячи про майбутню зустріч Трампа з російським Президентом Володимиром Путіним на саміті G20 в Японії, посол сказав, що вона стане хорошою нагодою підняти тему звільнення українських військових моряків, заарештованих в Росії.

Як повідомляли Українські Новини, радник Президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає обрання Президентом Володимира Зеленського можливістю для досягнення миру на Донбасі.

Раніше прес-служба Володимира Зеленського повідомляла, що він подякував Президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Тим часом законопроект про підтримку територіальної цілісності України представлений у конгресі США.

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