У Трампа поки не можуть назвати порядок денний і дату зустрічі із Зеленським

Конкретна дата та порядок денний зустрічі Президента Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа поки не визначена.\r\nПро це журналістам повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передають Українські Новини.\r\n"У нас поки що немає конкретної дати. Як тільки рішення про дату та порядок денний з'явиться, обіцяю повідомити", - сказав він.\r\nГоворячи про майбутню зустріч Трампа з російським Президентом Володимиром Путіним на саміті G20 в Японії, посол сказав, що вона стане хорошою нагодою підняти тему звільнення українських військових моряків, заарештованих в Росії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, радник Президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає обрання Президентом Володимира Зеленського можливістю для досягнення миру на Донбасі.\r\nРаніше прес-служба Володимира Зеленського повідомляла, що він подякував Президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.\r\nТим часом законопроект про підтримку територіальної цілісності України представлений у конгресі США.