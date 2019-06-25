У Трампа поки не можуть назвати порядок денний і дату зустрічі із Зеленським

Конкретна дата та порядок денний зустрічі Президента Володимира Зеленського та Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа поки не визначена.

Про це журналістам повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передають Українські Новини.

"У нас поки що немає конкретної дати. Як тільки рішення про дату та порядок денний з'явиться, обіцяю повідомити", - сказав він.

Говорячи про майбутню зустріч Трампа з російським Президентом Володимиром Путіним на саміті G20 в Японії, посол сказав, що вона стане хорошою нагодою підняти тему звільнення українських військових моряків, заарештованих в Росії.

Як повідомляли Українські Новини, радник Президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає обрання Президентом Володимира Зеленського можливістю для досягнення миру на Донбасі.

Раніше прес-служба Володимира Зеленського повідомляла, що він подякував Президенту США Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона.

Тим часом законопроект про підтримку територіальної цілісності України представлений у конгресі США.