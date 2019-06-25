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25 червня 2019, вівторок, 17:14 11
Президент 2019-06-25T17:26:06+03:00
Українські Новини
Богдан став керівником Офісу Президента

Богдан став керівником Офісу Президента

Андрій Богдан. Фото: facebook.сом/Андрій Богдан
Андрій Богдан. Фото: facebook.сом/Андрій Богдан

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади глави Адміністрації Президента і призначив його керівником Офісу Президента.

Про це йдеться в указах №№434 та 435 від 25 червня, передають Українські Новини.

Богдан очолював Адміністрацію Президента Зеленського з 21 травня.

Як повідомляли Українські Новини, 20 червня Зеленський створив Офіс Президента і комісію з реорганізації Адміністрації Президента.

Громадський люстраційний комітет звернувся до суду з проханням звільнити голову Адміністрації Богдана.

За його даними, Богдан займав люстраційну посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики у період з 25 жовтня 2010 року по 22 лютого 2014 року, а також під час "Революції гідності" і не може займати посаду Голови Адміністрації Президента.

Верховний Суд відмовився розглядати законність указу Президента Володимира Зеленського про призначення Андрія Богдана на посаду глави Адміністрації Президента.

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