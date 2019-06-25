На стрельбах курсантов под Днипром ранили подростка

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследовать ранение 15-летнего подростка во время учебно-тренировочных стрельб курсантов Днепропетровского университета внутренних дел.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.\r\n"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня возле учебно-тренировочного полигона в селе Партизанское Днепропетровской области", - сказано в нем.\r\nПо предварительной информации, 24 июня около 11:00 во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел парень, 2004 года рождения, получил огнестрельное ранение в область правого бедра.Получив информацию, следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия.\r\nПродолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.\r\nВ настоящее время пострадавший прооперирован в Днепропетровской областной детской больнице, ему удалили пулю из правого бедра.\r\nКости не повреждены, жизни угроз нет.\r\nДосудебное расследование начато по факту халатности должностных лиц Днепропетровского государственного университета внутренних дел при организации проведения учебно-тренировочных стрельб (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса).\r\nРанение подростка.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 7 июня полицейский на служебном автомобиле сбил 10-летнего ребенка в Конотопе Сумской области.\r\nТакож умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом.\r\nГБР начало расследовать попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.