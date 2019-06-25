На стрельбах курсантов под Днипром ранили подростка

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследовать ранение 15-летнего подростка во время учебно-тренировочных стрельб курсантов Днепропетровского университета внутренних дел.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтава, расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня возле учебно-тренировочного полигона в селе Партизанское Днепропетровской области", - сказано в нем.

По предварительной информации, 24 июня около 11:00 во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел парень, 2004 года рождения, получил огнестрельное ранение в область правого бедра.

Получив информацию, следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия.

Продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

В настоящее время пострадавший прооперирован в Днепропетровской областной детской больнице, ему удалили пулю из правого бедра.

Кости не повреждены, жизни угроз нет.

Досудебное расследование начато по факту халатности должностных лиц Днепропетровского государственного университета внутренних дел при организации проведения учебно-тренировочных стрельб (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса).

Ранение подростка.

Как сообщали Українськi Новини, 7 июня полицейский на служебном автомобиле сбил 10-летнего ребенка в Конотопе Сумской области.

Також умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом.

ГБР начало расследовать попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.