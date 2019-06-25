Вбивство 5-річного хлопчика: суд залишив чинним арешт поліцейського

Київський апеляційний суд залишив у силі арешт поліцейського Володимира Петровца, підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"25 червня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 04 червня 2019 року, яким задоволено клопотання слідчого і застосована у відношенні підозрюваного Петровца В. С. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб, строком до 30 липня 2019 включно", - сказано в ньому.

За результатами апеляційного розгляду постанову про арешт залишено без змін.

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Прокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевих банках і інших предметах, які були розташовані в місці, де могли перебувати люди.

Під час стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

Внаслідок дитина зазнала тяжких тілесних ушкоджень та був госпіталізований в лікувальний заклад, де помер через 3 дні.