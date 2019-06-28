Врачи объяснили влияние черники на зрение: где миф, а где правда

Ягоды черники, цены на которую уже успели снизиться, богаты на множество витаминов. Очень часто чернику можно увидеть на упаковках различных лекарств и биологически активных добавок. Но не совсем правда то, что черника способна полностью улучшить ваше зрение.



Издавна считается, что черника улучшает сумеречное зрение. По некоторым данным, лётчики британских военно-воздушных сил, участвовавшие в ночных вылетах во время Второй мировой войны, специально получали и ели черничный джем. Вместе с тем исследование, проведённое на флоте США в 2000 году, не обнаружило никакого действия черники на сумеречное зрение. Лабораторные опыты показали, что употребление черники может предотвратить или лечить заболевания глаз, например, отслоение сетчатки, однако клинических исследований применения черники для лечения глазных заболеваний не проводилось.



Черника обладает ограниченными терапевтическими свойствами. В основном, положительное действие связано с улучшением кровотока сетчатки глаза. Многие люди ошибочно полагают, что черника улучшает зрение «вообще», и часто это используется в недобросовестной рекламе.



Черника не в состоянии заставить слепого видеть снова, а также не в состоянии вылечить такие заболевания как дальнозоркость, астигматизм и близорукость. Она может только приостановить процесс ухудшения зрения. Ее следует применять исключительно в целях профилактики, сообщает optikaplus.ua

Полезные свойства черники



Тёмно-синие ягоды черники содержат значительные количества красителя антоциана. Применение его в опытах показало уменьшение рисков многих заболеваний сердца, кровеносной системы, глаз и рака.



Кроме антоциана, в чернике содержатся протоантоцианиды, флавоноиды и танины, которые действуют как антиоксиданты, уменьшающие воспаление.



В ягодах черники мало фруктовых кислот. Но в них много А и В витаминов, марганца, волокон и флавоноидов. Ягоды - хороший источник витамина С, кальция и магния.

Ягоды черники употребляются в пищу и для приготовления наливки, киселей, варенья, пирогов. Но диетологи советуют есть чернику свежей либо поддать заморозке. Калорийность черники на 100 грамм - 44 ккал.



Вред черники



Черника может спровоцировать возникновение аллергических реакций, поэтому нужно осторожно давать ее детям. Черникой не следует злоупотреблять лицам с мочекаменной болезнью. Также при употреблении в больших количествах черника вызывает запоры.



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